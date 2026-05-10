Cómo hacer Tarta de zapallitos: la receta riquísima con masa casera y 1 ingrediente secreto de Dolli Irigoyen

La tarta de zapalitos verdes es una de las recetas más queridas en los hogares argentinos por su practicidad, textura y sabor ideales para acondicionar el cuerpo durante los días más fríos del año. Además, es una opción súper nutritiva y fácil de hacer.
En esta oportunidad, te dejamos la receta casera de la cocinera Dolli Irigoyen, cuya masa leva un ingrediente secreto que lo cambia todo: el sabor, la textura y el aroma. Esta tarta de zapallitos puede servirse tibia o fría, acompañada con ensalada verde, queso crema y ciboulette.
Receta de la tarta de zapallitos casera
Esta es la receta casera de la tarta de zapallitos de Dolli Irigoyen. ¿Qué necesitas y cuál es el ingrediente que la hace única?
Ingredientes:
Masa:
- Harina, 250 g
- Curry, 1 cdta.
- Ingrediente secreto: Vino blanco, 1 pocillo
- Aceite de oliva, 1 pocillo
- Sal y pimienta, a gusto
Relleno:
- Zapallitos verdes, 1 k
- Queso rallado, 3 cdas.
- Queso crema, 3 cdas.
- Huevo, 1 unidad
- Claras, 3 unidades
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
- Ciboulette picada, 1 cda.
Cómo preparar la receta de la tarta de zapallitos, paso a paso
Masa:
- Primero, mezcla la harina junto co el curry, la sal y la pimienta. Agrega un poco de vino blanco y aceite hasta formar una masa.
- Haz un bollo y deja reposar durante 20 minutos en la heladera, mientras preparar el relleno.
- Pasado ese tiempo, estíralo, forra un molde con papel de aluminio y pincha la supeficie. Rellena con porotos y cocina en el horno a 160 ºC por 15 minutos.
Relleno:
- Mientras tanto, corta los zapallitos en octavos, retírales las semillas y cocina al vapor durante 20 minutos. Deja enfriar en un colador para eliminar el exceso de líquido.
- A continuación, bate el queso crema junto con el huevo y condimenta con queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.
- Mezcla con los zapalllitos e incorpora de a poco las claras batidas a punto nieve.
- Vierte el relleno sobre la masa precocida y cocina la tarta de zapallitos en el horno a 180 ºC por 25 minutos.