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Cómo hacer Tarta de zapallitos: la receta riquísima con masa casera y 1 ingrediente secreto de Dolli Irigoyen

Dentro de las recetas compartidas por la cocinera Dolli Irigoyen, hay una que se destaca: la tarta de zapallitos verdes con ingredientes únicos

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Esta es la receta de la tarta de zapallitos de Dolli Irigoyen. 

Esta es la receta de la tarta de zapallitos de Dolli Irigoyen. 

La tarta de zapalitos verdes es una de las recetas más queridas en los hogares argentinos por su practicidad, textura y sabor ideales para acondicionar el cuerpo durante los días más fríos del año. Además, es una opción súper nutritiva y fácil de hacer.

En esta oportunidad, te dejamos la receta casera de la cocinera Dolli Irigoyen, cuya masa leva un ingrediente secreto que lo cambia todo: el sabor, la textura y el aroma. Esta tarta de zapallitos puede servirse tibia o fría, acompañada con ensalada verde, queso crema y ciboulette.

TARTA DE ZAPALLITOS (1)

Receta de la tarta de zapallitos casera

Esta es la receta casera de la tarta de zapallitos de Dolli Irigoyen. ¿Qué necesitas y cuál es el ingrediente que la hace única?

Ingredientes:

Masa:

  • Harina, 250 g
  • Curry, 1 cdta.
  • Ingrediente secreto: Vino blanco, 1 pocillo
  • Aceite de oliva, 1 pocillo
  • Sal y pimienta, a gusto

Relleno:

  • Zapallitos verdes, 1 k
  • Queso rallado, 3 cdas.
  • Queso crema, 3 cdas.
  • Huevo, 1 unidad
  • Claras, 3 unidades
  • Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
  • Ciboulette picada, 1 cda.
TARTA DE ZAPALLITOS

Cómo preparar la receta de la tarta de zapallitos, paso a paso

Masa:

  1. Primero, mezcla la harina junto co el curry, la sal y la pimienta. Agrega un poco de vino blanco y aceite hasta formar una masa.
  2. Haz un bollo y deja reposar durante 20 minutos en la heladera, mientras preparar el relleno.
  3. Pasado ese tiempo, estíralo, forra un molde con papel de aluminio y pincha la supeficie. Rellena con porotos y cocina en el horno a 160 ºC por 15 minutos.

Relleno:

  1. Mientras tanto, corta los zapallitos en octavos, retírales las semillas y cocina al vapor durante 20 minutos. Deja enfriar en un colador para eliminar el exceso de líquido.
  2. A continuación, bate el queso crema junto con el huevo y condimenta con queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.
  3. Mezcla con los zapalllitos e incorpora de a poco las claras batidas a punto nieve.
  4. Vierte el relleno sobre la masa precocida y cocina la tarta de zapallitos en el horno a 180 ºC por 25 minutos.

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