Cómo hacer Humita a la olla sabrosa y rendidora: la receta facilísima y en pocos minutos

Aunque también existe la clásica humita en chala, la versión a la olla es una de las más elegidas para cocinar en casa. Es una receta más simple de preparar y permite lograr una consistencia bien cremosa que realza el sabor de los choclos.

Dentro de las recetas regionales, la humita a la olla es una opción práctica y reconfortante que se puede preparar en poco tiempo y disfrutar en cualquier momento con un plato bien caliente.