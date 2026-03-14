Cómo hacer Humita a la olla sabrosa y rendidora: la receta facilísima y en pocos minutos

La humita a la olla es una de las recetas tradicionales del norte argentino, muy asociada a provincias como Tucumán. Preparada con choclos, zapallo y un sofrito de tomate y cebolla, este plato se destaca por su textura cremosa y por un sabor que combina perfectamente el dulzor del maíz con condimentos caseros.
Aunque también existe la clásica humita en chala, la versión a la olla es una de las más elegidas para cocinar en casa. Es una receta más simple de preparar y permite lograr una consistencia bien cremosa que realza el sabor de los choclos.
Dentro de las recetas regionales, la humita a la olla es una opción práctica y reconfortante que se puede preparar en poco tiempo y disfrutar en cualquier momento con un plato bien caliente.
Recetade la Humita casera en olla
Ingredientes:
- 12 choclos
- 2 cebollas
- 1 pimiento morrón rojo
- 1 tomate
- 1 calabaza pequeña
- Hojas de albahaca
- 400 g de queso fresco (opcional)
- 1 cda. de azúcar
- Nuez moscada
- Sal y pimienta
- 1/2 taza de aceite de oliva
Cómo hacer la receta de Humita casera con zapallo y choclos cremosos
- Para empezar, ralla los choclos o desgránalos y luego procesa en la procesadora o licuadora. Debe quedar como una crema. En una olla con agua al fuego, cocina la calabaza y forma un puré.
- Mientras la calabaza se cocina, prepara un sofrito en una olla grande. Calienta aceite de oliva y suma la cebolla picada y el pimiento morrón cortado pequeño.
- Cocina hasta que la cebolla esté transparente y agrega el tomate cortado en cubos. Salpimienta y baja el fuego al mínimo.
- A continuación, agrega los choclos triturados y cocina por 5 minutos. Luego, suma el puré de calabaza, una cucharada de azúcar y condimenta a gusto con las hojas de albahaca frescas.
- Finalmente, cocina bien hasta que espese, durante 10 minutos. Si queda demasiado seca, puedes agregar un chorrito de leche. Retira la humita del fuego y, si quieres, agrega queso fresco en cubos hasta que se derrita.
La humita casera puede servirse en cazuelas o en platos hondos, bien caliente. Es una receta tradicional que se disfruta en cualquier momento, perfecta para disfrutar en casa de sabores bien caseros.