3 recetas de cosas dulces para el mate del Día del Trabajador: ricas, golosas y fáciles

Entre las recetas más elegidas para el Día del Trabajador, los alfajores de maicena se destacan por su textura delicada y su relleno irresistible, mientras que los buñuelos dulces son una alternativa rápida y económica para acompañar el mate o el café. Por su parte, el budín de pan es ideal para aprovechar sobras y lograr un postre húmedo, con ese clásico caramelo que lo vuelve aún más tentador.

Estas recetas de cosas dulces son fáciles de hacer y no requieren técnicas complejas, lo que las convierte en opciones ideales para cualquier hogar. En el Día del Trabajador, preparar estas delicias es una forma simple y rica de compartir un momento especial alrededor de la mesa.