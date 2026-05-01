3 recetas de cosas dulces para el mate del Día del Trabajador: ricas, golosas y fáciles

Si buscas recetas de cosas dulces para celebrar el Día del Trabajador, estas tres opciones caseras son perfectas para compartir en familia sin gastar de más. Desde los clásicos alfajores de maicena, suaves y rellenos con dulce de leche, hasta los buñuelos dulces recién fritos y el tradicional budín de pan, cada preparación combina sabor, simpleza y ese toque casero que nunca falla.
Entre las recetas más elegidas para el Día del Trabajador, los alfajores de maicena se destacan por su textura delicada y su relleno irresistible, mientras que los buñuelos dulces son una alternativa rápida y económica para acompañar el mate o el café. Por su parte, el budín de pan es ideal para aprovechar sobras y lograr un postre húmedo, con ese clásico caramelo que lo vuelve aún más tentador.
Estas recetas de cosas dulces son fáciles de hacer y no requieren técnicas complejas, lo que las convierte en opciones ideales para cualquier hogar. En el Día del Trabajador, preparar estas delicias es una forma simple y rica de compartir un momento especial alrededor de la mesa.
1. Día del trabajador: la receta de los alfajores de maicena
Ingredientes:
Para las tapas:
- 100 g de manteca
- 100 g de azúcar glass (puedes hacerla triturando azúcar común)
- 2 yemas de huevo
- 100 g de harina de trigo
- 200 g de maicena
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Opcional: 1/2 cdta. de sal
Para el relleno:
- 1 pote de dulce de leche
- Coco rallado
Procedimiento:
- Primero, tamiza la harina, la maicena, el polvo de hornear y la sal. Reserva.
- En un bol aparte, coloca la manteca pomada, las yemas de huevo, añade el azúcar glass y mezcla bien hasta unir los ingredientes. Suma las harinas reservadas y revuelve hasta que quede una masa homogénea. Guarda en la heladera.
- Mientras tanto, precalienta el horno a 160 ºC. Luego, retira la masa de la heladera, estírala y corta las tapas de los alfajores con un molde o boca de un vaso. Hornéalas durante 20-25 minutos.
- Para finalizar, retira las tapas del horno y arma los alfajores de maicena con el relleno de dulce de leche y el rebozado de coco rallado.
2. Receta de buñuelos dulces
Ingredientes:
- 1 taza de harina común
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1/4 taza de azúcar (opcional)
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de leche
- 1/4 taza de aceite
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Azúcar para espolvorear
Procedimiento:
- Para comenzar, en un bol, mezcla todos los ingredientes secos: la harina, la sal, el polvo de hornear y el azúcar.
- En otro recipiente, bate el huevo y la leche. Luego, añádeles la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- A continuación, une las preparaciones y bate hasta obtener una mezcla parecida a la de los panqueques.
- Calienta el aceite en una sartén a fuego medio y con una cuchara, vierte porciones de masa. Fríe los buñuelos durante 1 a 2 minutos de cada lado o hasta que estén dorados.
- Finalmente, retira los buñuelos dulces caseros de la sartén y escúrrelos en papel de cocina. Espolvorea con azúcar, miel, chocolate o canela.
3. Cómo hacer budín de pan: la receta paso a paso
Ingredientes:
- Pan del día anterior: 500 g (miñón, flautita o incluso facturas que sobraron)
- Leche entera: 1 litro
- Azúcar: 250 g para la mezcla + 150 g para el caramelo
- Huevos: 5 o 6 unidades
- Esencia de vainilla: 1 chorrito generoso
- Ralladura de limón o naranja: a gusto
Procedimiento:
- La base del sabor: cortar el pan en cubos pequeños (quitar las cortezas muy duras si se prefiere un acabado más fino). Remojarlo en la leche tibia por unos 30 minutos. Si buscás una textura más rústica, pisalo con un tenedor; si preferís algo tipo "flan", pasalo por la licuadora.
- El alma del postre: batir los huevos con el azúcar y la vainilla. Incorporar esta mezcla al pan remojado. Aquí es donde los sabores se integran.
- El truco de la costra: hacer un caramelo seco en una ollita y volcarlo en el molde. El secreto: Una vez que el caramelo esté firme en las paredes del molde, espolvorear una lluvia extra de azúcar granulada antes de volcar la preparación. Esto generará esa capa crocante y oscura tan buscada.
- Cocción paciente: el budín de pan no tolera apuros. Se cocina a baño María en un horno medio (180°C) durante unos 50 a 60 minutos. Sabrás que está listo cuando al insertar un cuchillo, este salga limpio pero húmedo.