Cómo hacer Locro criollo: la receta especial para el Día del Trabajador con cueritos y patitas de chancho

Este 1° de mayo, en el Día del Trabajador, el locro se convierte en el gran protagonista de las recetas tradicionales para compartir en familia. Este plato criollo, ideal para los días de otoño, no solo es delicioso sino también nutritivo y rendidor. No pueden faltar ingredientes clásicos como los cueritos y las patitas de chancho, que aportan textura y un sabor profundo inconfundible.
Entre las recetas más elegidas para esta fecha, este locro criollo destaca por ser económico y fácil de hacer, ya que requiere pocos ingredientes además de la salsa. Con carnes, calabaza, maíz blanco y porotos, se logra un plato cremoso, reconfortante y lleno de sabor. El secreto está en dejar las legumbres en remojo durante 24 horas y cocinar todo a fuego lento, permitiendo que los sabores se integren y la carne quede tierna.
Si buscas recetas tradicionales para el Día del Trabajador, este locro casero es una opción perfecta: en solo 1 hora y 30 minutos puedes tener listo un plato abundante, ideal para disfrutar en familia y mantener viva la cocina argentina.
Día del Trabajador: receta para hacer locro criollo
Ingredientes:
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 10 personas:
- 300 g de maíz blanco partido
- 200 g de poroto blanco
- 200 g de panceta
- 3 chorizos criollos (puedes sumar 1/2 colorado)
- 1 patita de chancho y sus cueritos
- 200 g de carne de ternera
- 1 cebolla
- 500 g de calabaza
- 1 vaso de vino Malbec (opcional)
Cómo hacer locro criollo, la receta riquísima paso a paso
- Antes de preparar el guiso, remoja los porotos y el maíz blanco por 24 horas en un recipiente con agua en la heladera (puedes saltear este paso).
- Al día siguiente, comienza a preparar el locro criollo. Corta todos los ingredientes en cubos y cocina el maíz junto con los porotos, la calabaza y la cebolla con 2 litros de agua. Revuelve con una cuchara de madera cada 15 minutos.
- Pasada una hora de cocción, suma las carnes y revuelve nuevamente. Si quieres, puedes agregar vino Malbec en este paso.
Salsa:
- Para preparar la salsa picante, pica la cebolla de verdeo y llévala a una olla con aceite, a temperatura baja. La idea es cocinarla lento.
- Luego, diluye 2 cucharadas de pimentón y 2 cucharadas de ají molido en medio vaso de agua y súmalo al aceite. Mezcla y cocina por 5 minutos.
- Sirve el locro criollo bien caliente y la salsa picante en un recipiente aparte para incorporar a gusto.
Ya tienes la receta ideal para disfrutar el 1° de mayo en familia. El locro criollo es el almuerzo perfecto para celebrar el Día del Trabajador en Argentina.