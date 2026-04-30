Cómo hacer Locro criollo: la receta especial para el Día del Trabajador con cueritos y patitas de chancho

Entre las recetas más elegidas para esta fecha, este locro criollo destaca por ser económico y fácil de hacer, ya que requiere pocos ingredientes además de la salsa. Con carnes, calabaza, maíz blanco y porotos, se logra un plato cremoso, reconfortante y lleno de sabor. El secreto está en dejar las legumbres en remojo durante 24 horas y cocinar todo a fuego lento, permitiendo que los sabores se integren y la carne quede tierna.

Si buscas recetas tradicionales para el Día del Trabajador, este locro casero es una opción perfecta: en solo 1 hora y 30 minutos puedes tener listo un plato abundante, ideal para disfrutar en familia y mantener viva la cocina argentina.