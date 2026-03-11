Como hacer milanesas de carne ricas y rendidoras: la receta para no gastar demás

Nalga: la opción equilibrada, tierna y de buen tamaño.

Peceto: para quienes buscan uniformidad y nada de grasa.

Bola de lomo: la más sabrosa, aunque requiere un poco más de trabajo de limpieza.

Tip de bodegón: pedirle al carnicero que le pase la "tiernizadora" o darle unos golpes suaves en casa con el martillo de madera para romper las fibras sin romper la carne.

El “meneíto”: El secreto del sabor de la milanesa

El error más común en laes pasar la carne por huevo y directo al pan rallado. La clave de la verdadera milanesa reside en la maceración.

La mezcla: matir los huevos con sal, pimienta, un chorrito de leche (para dar suavidad) y la infaltable "provenzal" (ajo y perejíl frescos, nada de deshidratados).

El tiempo: dejar la carne sumergida en esta mezcla en la heladera al menos 2 horas. Esto permite que el sabor penetre en el tejido y no quede solo en la superficie.

receta-milanesa-carne2

El rebozado de la milanesa: la armadura crujiente

Para evitar que el pan se desprenda (el famoso “efecto burbuja”), el secreto es el doble apanado pero con técnica:

Pasar por pan rallado fino primero.

Presionar con el puño (sin miedo).

Volver a pasar por el huevo y terminar con una mezcla de pan rallado y un toque de panko o polenta para un “crunch” extra.

La cocción de la receta

Si vas a fritar, el aceite debe estar a 180°C. Si está frío, la milanesa absorbe grasa; si está muy caliente, se quema el pan y queda cruda por dentro.

Si buscás la versión “saludable” al horno: calentá la asadera con un chorrito de aceite antes de poner las milanesas. Eso garantiza que se doren de entrada y no se sequen.