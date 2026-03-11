Como hacer milanesas de carne ricas y rendidoras: la receta para no gastar demás

En el ranking de los platos, la milanesa de carne ocupa un lugar de privilegio. Para elaborar esta preparación que tanto aman los argentinos, ¿existe realmente la receta “definitiva”? Entre el debate de la fritura versus el horno, y el eterno dilema del ajo y perejil, todos quieren saber la clave del éxito.
Receta de milanesa de carne, ingredientes
- 1 kg de nalga cortada para milanesa
- 4 huevos grandes.
- 2 cucharadas de mostaza (el ingrediente secreto de las abuelas).
- Ajo y perejil picado a gusto.
- 500g de pan rallado de panadería.
- Sal y pimienta negra recién molida.
Receta de milanesa de carne, paso a paso
La materia prima: el punto de partida
No hay magia que salve a una mala carne. Es por eso que siempre, en la medida que se pueda, hay que elegir cortes de carne tiernos para una receta de milanesa.
- Nalga: la opción equilibrada, tierna y de buen tamaño.
- Peceto: para quienes buscan uniformidad y nada de grasa.
- Bola de lomo: la más sabrosa, aunque requiere un poco más de trabajo de limpieza.
Tip de bodegón: pedirle al carnicero que le pase la "tiernizadora" o darle unos golpes suaves en casa con el martillo de madera para romper las fibras sin romper la carne.
El “meneíto”: El secreto del sabor de la milanesa
El error más común en laes pasar la carne por huevo y directo al pan rallado. La clave de la verdadera milanesa reside en la maceración.
- La mezcla: matir los huevos con sal, pimienta, un chorrito de leche (para dar suavidad) y la infaltable "provenzal" (ajo y perejíl frescos, nada de deshidratados).
- El tiempo: dejar la carne sumergida en esta mezcla en la heladera al menos 2 horas. Esto permite que el sabor penetre en el tejido y no quede solo en la superficie.
El rebozado de la milanesa: la armadura crujiente
Para evitar que el pan se desprenda (el famoso “efecto burbuja”), el secreto es el doble apanado pero con técnica:
- Pasar por pan rallado fino primero.
- Presionar con el puño (sin miedo).
- Volver a pasar por el huevo y terminar con una mezcla de pan rallado y un toque de panko o polenta para un “crunch” extra.
La cocción de la receta
Si vas a fritar, el aceite debe estar a 180°C. Si está frío, la milanesa absorbe grasa; si está muy caliente, se quema el pan y queda cruda por dentro.
Si buscás la versión “saludable” al horno: calentá la asadera con un chorrito de aceite antes de poner las milanesas. Eso garantiza que se doren de entrada y no se sequen.