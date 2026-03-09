Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta cremosa de la reina de las salsas

Aquí te presentamos la guía definitiva de la receta para prepararla en casa, con ingredientes que tenés a mano y un truco infalible para que la textura sea siempre cremosa.

Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes

Huevo: 1 unidad (preferentemente a temperatura ambiente).

Aceite: 200 ml (girasol para un sabor suave, o mezcla con oliva si buscás intensidad).

Ajo: 1 o 2 dientes (según cuánto te guste el "picante").

Limón o Vinagre: una cucharadita.

Sal: a gusto.

Receta de mayonesa de ajo, paso a paso

La clave para que la emulsión no falle está en el movimiento (o la falta de él) durante los primeros segundos: