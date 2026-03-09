Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta cremosa de la reina de las salsas

No hay asado, picada ni sándwich que se resista. La mayonesa de ajo (o alioli en su versión más tradicional) es el comodín definitivo de la cocina. Sin embargo, aunque parezca simple, la receta tiene su ciencia: el miedo a que se "corte" es el principal enemigo del cocinero aficionado.
Aquí te presentamos la guía definitiva de la receta para prepararla en casa, con ingredientes que tenés a mano y un truco infalible para que la textura sea siempre cremosa.
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
- Huevo: 1 unidad (preferentemente a temperatura ambiente).
- Aceite: 200 ml (girasol para un sabor suave, o mezcla con oliva si buscás intensidad).
- Ajo: 1 o 2 dientes (según cuánto te guste el "picante").
- Limón o Vinagre: una cucharadita.
- Sal: a gusto.
Receta de mayonesa de ajo, paso a paso
La clave para que la emulsión no falle está en el movimiento (o la falta de él) durante los primeros segundos:
- La base: colocá el huevo entero en el vaso de la licuadora o del mixer. Agregá el diente de ajo (sin el brote central para que no repita) y la sal.
- El aceite: verté todo el aceite de una sola vez.
- El secreto del éxito: introducí el mixer hasta el fondo. ¡No lo muevas! Encendelo a velocidad media y mantenelo apoyado en la base durante unos 10 a 15 segundos. Verás cómo el aceite empieza a transformarse en una crema blanca desde abajo.
- La emulsión final: cuando veas que la mayor parte ya espesó, empezá a levantar y bajar el mixer muy suavemente para incorporar el aceite restante de la superficie.
- El toque ácido: agregá el jugo de limón o vinagre al final y dale un último toque de batido.
Tips de experto para la receta
- ¿Se cortó? no la tires: poné un huevo nuevo en otro recipiente y andá agregando la mezcla cortada muy lentamente mientras batís. Se recupera enseguida.
- Ajo asado: si querés una versión más sofisticada y menos agresiva, usá ajos asados al horno en lugar de crudos. El resultado es una crema dulce y ahumada ideal para carnes rojas.
- Textura: si la preferís más líquida para usar como aderezo de ensaladas, podés agregarle una cucharada de agua tibia al final.
Dato útil: esta mayonesa casera, al no tener conservantes, dura un máximo de 48 a 72 horas en la heladera siempre en un frasco hermético.