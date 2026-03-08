Inicio Recetas Receta
¡Más que rica!

Cómo hacer una pastrafrola casera clásica: la receta tradicional en solo 30 minutos

Esta espectacular receta de pastafrola es muy fácil de elaborar y se hace con ingredientes que uno suele tener en casa

La receta de pastafrola es especial para sorprender a la familia.

No hay panadería de barrio ni reunión familiar que se resista a su cuadrillé característico. Sin embargo, detrás de su aparente sencillez, la pastafrola, que se hace con una receta de fácil paso a paso, esconde un debate tan profundo como el del asado o el fútbol: ¿membrillo o batata?

La pastafrola es la reina indiscutida de la mesa argentina y todo el mundo la puede preparar, sobre todo cuando los días ya no tan calurosos lo ameritan.

Receta de pastafrola casera: la arquitectura de un clásico

Aunque su origen remite a la pasta frolla italiana, en nuestras tierras adquirió identidad propia. La clave del éxito de esta receta de pastafrola, reside en el equilibrio térmico: una masa que se deshace en la boca, pero que tiene la estructura suficiente para sostener el dulzor intenso del relleno.

Receta de pastafrola: ingredientes

Para un molde estándar de unos 24 cm, vas a necesitar estos ingredientes que seguro tenés en la alacena:

  • Harina leudante: 400 g (o harina 0000 con una cucharadita de polvo de hornear).
  • Manteca: 200 g (debe estar fría para lograr el arenado).
  • Azúcar: 150 g.
  • Huevos: 2 unidades.
  • Perfume: ralladura de un limón y un chorrito de esencia de vainilla.
  • El protagonista: 500 g de dulce de membrillo (o batata).
  • El toque: unas gotas de vino oporto o agua tibia para ablandar el dulce.
Receta de pastafrola: del arenado al horno

  • El arenado: en un bol, mezclá la harina con el azúcar. Agregá la manteca fría en cubitos y desarmala con los dedos (o procesadora) hasta que parezca arena gruesa. Evitá amasar de más; no queremos desarrollar gluten, queremos que sea quebradiza.
  • La unión: sumá los huevos y las esencias. Uní todo sin mucha presión hasta formar un bollo, envolvelo en film y llevalo a la heladera por al menos 30 minutos. El frío es el secreto para que no se deforme.
  • El relleno: mientras la masa descansa, pisá el dulce con un tenedor. Si está muy rebelde, llevalo unos segundos al microondas o al fuego con un poquito de agua o vino dulce hasta que esté untable pero firme.
  • El armado: estirá el 75% de la masa y forrá el molde. Rellená de forma pareja. Con el resto de la masa, hacé las famosas tiritas para formar el enrejado de rombos.
  • Cocción: pincelá las tiras con huevo batido y cociná en horno precalentado a 180°C por unos 30 a 40 minutos, hasta que los bordes estén dorados.

Tip de experto: la ansiedad es el peor enemigo. La pastafrola "asienta" sus sabores de un día para el otro. Si podés esperar, el sabor será mucho más intenso.

