Cómo hacer una pastrafrola casera clásica: la receta tradicional en solo 30 minutos

La pastafrola es la reina indiscutida de la mesa argentina y todo el mundo la puede preparar, sobre todo cuando los días ya no tan calurosos lo ameritan.

Receta de pastafrola casera: la arquitectura de un clásico

Aunque su origen remite a la pasta frolla italiana, en nuestras tierras adquirió identidad propia. La clave del éxito de esta receta de pastafrola, reside en el equilibrio térmico: una masa que se deshace en la boca, pero que tiene la estructura suficiente para sostener el dulzor intenso del relleno.