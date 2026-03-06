Cómo hacer una torta invertida de durazno y caramelo: la receta para saborear junto a la familia

Para el caramelo y la base:

200 g de azúcar (para el molde).

1 lata de duraznos en almíbar (o 4 duraznos frescos bien maduros).

Para la masa:

3 huevos.

200 g de azúcar.

100 ml de aceite neutro (o 100 g de manteca pomada).

1 chorrito de esencia de vainilla.

Ralladura de medio limón.

300 g de harina leudante (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear).

100 ml de leche (o un chorrito del almíbar de la lata para potenciar el sabor).

Receta de tarta invertida de duraznos, paso a paso

El caramelo: colocá el azúcar directamente en el molde (preferentemente de 24 o 26 cm) y llevalo a fuego mínimo hasta que se funda y tome un color ámbar. Esparcilo bien por las paredes y dejá enfriar. La fruta: una vez que el caramelo esté sólido, acomodá las mitades de durazno (o gajos, si preferís algo más estético) con la parte curva hacia arriba, cubriendo todo el fondo. El batido: en un bol, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa. Agregá el aceite, la vainilla y la ralladura de limón. Integración: incorporá la harina tamizada intercalándola con la leche (o el almíbar). Mezclá suavemente hasta que no queden grumos. Horneado: volcá la mezcla sobre los duraznos. Llevá a un horno precalentado a 180°C por unos 45 a 50 minutos. El secreto del desmolde: ¡atención aquí! La torta se debe desmoldar mientras todavía esté tibia. Si esperás a que se enfríe del todo, el caramelo se pegará al molde y la fruta no quedará perfecta.