Cómo hacer pollo al verdeo: la receta con un toque de vino blanco y fácil paso a paso

Aquí te contamos cómo lograrlo con solo siete ingredientes claves.

receta-pollo-verdeo

Receta de pollo al verdeo, ingredientes

Para que este plato brille, la calidad de la materia prima es fundamental. Vas a necesitar para la receta:

Pechugas de pollo : cortadas en cubos o tiras para una cocción rápida.

: cortadas en cubos o tiras para una cocción rápida. Cebolla de verdeo: la estrella del plato (usaremos tanto la parte blanca como la verde).

Vino blanco: clave para desglasar y aportar acidez.

blanco: clave para desglasar y aportar acidez. Crema de leche: para la untuosidad característica.

Ajo: un diente picado para dar profundidad de sabor.

Caldo de verduras: para mantener la humedad.

Condimentos: sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

receta-pollo-verdeo2

Receta de pollo al verdeo, paso a paso

El sellado es todo: en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite, dorá los cubos de pollo . No los cocines del todo, solo buscalos "arrebatar" para que los jugos queden dentro. Retirá y reservá.

. No los cocines del todo, solo buscalos "arrebatar" para que los jugos queden dentro. Retirá y reservá. El sofrito: en la misma sartén (donde quedó el sabor del pollo ), salteá la parte blanca de la cebolla de verdeo picada junto al ajo.

), salteá la parte blanca de la cebolla de verdeo picada junto al ajo. El desglasado: acá entra el vino blanco. Verté una copa y dejá que el alcohol se evapore. Este paso es el que levanta todo el sabor pegado en el fondo de la sartén.

blanco. Verté una copa y dejá que el alcohol se evapore. Este paso es el que levanta todo el sabor pegado en el fondo de la sartén. La unión: reincorporá el pollo , agregá un chorrito de caldo y cociná por unos minutos. Por último, sumá la crema de leche y la parte verde de la cebolla de verdeo.

, agregá un chorrito de caldo y cociná por unos minutos. Por último, sumá la crema de leche y la parte verde de la cebolla de verdeo. El toque final: condimentá y dejá reducir la salsa hasta que tenga la consistencia deseada.

Tip de Diario UNO: acompañá esta receta con unas papas noisette o un puré de papas bien cremoso para aprovechar hasta la última gota de la salsa al verdeo.