Cómo hacer una torta invertida de manzana y caramelo: la receta de la delicia casera para compartir en familia

No hay nada que evoque más el calor del hogar que el aroma a manzanas y caramelo saliendo del horno. En ese sentido, la receta de la torta invertida de manzana se ha consolidado como la reina de las mesas de fin de semana.
No solo por su sabor agridulce se destaca esta receta, sino también por la nobleza de sus ingredientes básicos, que casi siempre tenemos en la alacena.
Receta de torta invertida de manzana: el truco está en el molde
El mayor temor de cualquier cocinero aficionado es que, al desmoldar, la fruta quede pegada al fondo. El secreto de los expertos es no escatimar en manteca al enmantecar el molde antes de volcar el caramelo líquido, o bien, preparar el caramelo directamente en el molde (si es apto para fuego directo) para que la base sea uniforme.
Receta de torta invertida de manzana, ingredientes
Ingredientes
Para una torta de tamaño familiar (molde de 24 cm):
Para el fondo:
- 3 manzanas (verdes para más acidez, rojas para más dulzor).
- 150g de azúcar para el caramelo.
- Jugo de medio limón (para que la manzana no se oxide).
Para la masa:
- 3 huevos.
- 200g de azúcar.
- 100ml de aceite neutro (o 100g de manteca pomada).
- 1 cdta. de esencia de vainilla.
- 250g de harina leudante (o harina 0000 con una cucharadita de polvo de hornear).
- 100ml de leche.
Receta de torta invertida de manzana, paso a paso
- El Caramelo: derretí el azúcar en una sartén o directamente en el molde hasta obtener un color ámbar claro. Esparcilo por toda la base y paredes.
- Las Manzanas: pelá y cortá las manzanas en gajos finos. Rociá con limón y acomodalas de forma circular sobre el caramelo frío, cubriendo bien todos los huecos.
- El Batido: batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté pálida y espumosa. Agregá el aceite y la vainilla sin dejar de batir.
- La Integración: incorporá la harina tamizada intercalándola con la leche. Mezclá con movimientos envolventes para no perder el aire del batido.
- Horneado: volcá la mezcla sobre las manzanas y llevá a un horno precalentado a 180°C por unos 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga seco.
Tip de Oro: el desmolde debe hacerse en caliente. Esperá solo 5 minutos después de sacarla del horno. Si dejás que el caramelo se enfríe por completo, la torta quedará "soldada" al molde.
Variantes de la receta para paladares exigentes
Si querés darle un toque distintivo, podés agregar canela a la masa o reemplazar parte de la leche por jugo de naranja. Para una versión más rústica, dejale la cáscara a las manzanas (bien lavadas), lo que aportará una textura diferente y más fibra.