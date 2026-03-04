Cómo hacer una torta invertida de manzana y caramelo: la receta de la delicia casera para compartir en familia

Receta de torta invertida de manzana, ingredientes

Ingredientes

Para una torta de tamaño familiar (molde de 24 cm):

Para el fondo:

3 manzanas (verdes para más acidez, rojas para más dulzor).

(verdes para más acidez, rojas para más dulzor). 150g de azúcar para el caramelo.

Jugo de medio limón (para que la manzana no se oxide).

Para la masa:

3 huevos.

200g de azúcar.

100ml de aceite neutro (o 100g de manteca pomada).

1 cdta. de esencia de vainilla.

250g de harina leudante (o harina 0000 con una cucharadita de polvo de hornear).

100ml de leche.

receta-torta-invertida-manzana1

Receta de torta invertida de manzana, paso a paso

El Caramelo: derretí el azúcar en una sartén o directamente en el molde hasta obtener un color ámbar claro. Esparcilo por toda la base y paredes. Las Manzanas: pelá y cortá las manzanas en gajos finos. Rociá con limón y acomodalas de forma circular sobre el caramelo frío, cubriendo bien todos los huecos. El Batido: batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté pálida y espumosa. Agregá el aceite y la vainilla sin dejar de batir. La Integración: incorporá la harina tamizada intercalándola con la leche. Mezclá con movimientos envolventes para no perder el aire del batido. Horneado: volcá la mezcla sobre las manzanas y llevá a un horno precalentado a 180°C por unos 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga seco.

Tip de Oro: el desmolde debe hacerse en caliente. Esperá solo 5 minutos después de sacarla del horno. Si dejás que el caramelo se enfríe por completo, la torta quedará "soldada" al molde.

receta-torta-invertida-manzana2

Variantes de la receta para paladares exigentes

Si querés darle un toque distintivo, podés agregar canela a la masa o reemplazar parte de la leche por jugo de naranja. Para una versión más rústica, dejale la cáscara a las manzanas (bien lavadas), lo que aportará una textura diferente y más fibra.

receta-torta-invertida-manzana