Bruce plato ribs Comida americana: cuánto cuesta un plato de ribs en Bruce Grill Station.

La particular decoración que se asimila a esos lugares invitan al comensal a viajar a través de los sentidos. La estructura básica es una casa de doble altura con techos a dos aguas y grandes vigas de madera. Rodeando el salón, cuelgan las lámparas y los carteles de hierro reciclado de estilo industrial, una característica que es fácil de asociar con los típicos desarmaderos del país norteamericano.

Cuánto cuesta un plato de ribs en Bruce Grill Station

Logicamente que en Bruce Grill Station las ribs son una de las grandes especialidades de la casa. Este clásico plato que adoran los americanos incluye nueve costillitas de cerdo a las brasas, bañadas en una barbacoa dulce, acompañadas por papas rellenas y una fresca ensalada coleslaw. Este menú tiene un valor de $40.000. Pero hay una alternativa para quienes buscan aliviar el bolsillo, ya que los lunes hay promoción 2x1 en este plato.

La propuesta gastronómica de Bruce también ofrece una amplia variedad de exquisiteces y muy diversa, que se inspira en la histórica cultura americana contemporánea, donde las carnes a las brasas y al ahumador tienen un rol protagónico al momento de la elaborar sus platos.

Bruce plato variado Además de las famosas ribs, Bruce Grill Station ofrece una amplia variedad de platos acompañados por clásicas guarniciones.

Entre los principales se lucen cortes como ojo de bife, bife de chorizo marinado a las finas hierbas y bondiola, en sus versiones a la cerveza o a la mostaza,, además de las ya emblemáticas ribs de cerdo “El Jefe”, que son presentadas con salsa barbacoa casera, dulce o picante, y pueden pedirse con cocción ahumada.

Las guarniciones también cobran su importancia ya que acompañan los principales platos con opciones típicas y contundentes, como papas rellenas, puré rústico, papas fritas y ensalada coleslaw. La línea especial de comidas ahumadas de cocción lenta también se destaca en Bruce: ribs y brisket de res ahumados durante varias horas, que se sirven tanto al plato como en formato sándwich, con se combinan con quesos fundidos, compotas, vegetales asados y panes artesanales.

Otro de los pilares del menú de Bruce son las hamburguesas smash, preparadas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo, servidas en pan de papa y pensadas especialmente para un público que busca sabores intensos. La carta además incluye variedades como la Jefe de Jefes, con doble carne, salchicha a la plancha, cheddar, panceta y pepinillos; la Triple Hulk, la Crispy de pollo frito, la American Chicken y otras opciones vegetarianas que distinguen la variedad de elecciones, siempre acompañadas de guarniciones clásicas y especiales.

El sushi tiene su lugar

Bruce también le ha dedicado al sushi, un atractivo oriental que convive armónicamente con la impronta grill del lugar que se transforma en una alternativa fresca y liviana. En esta casa de comida americana el sushi se ofrece en rolls tradicionales y especiales, que son elaborados en el momento, y aparecen tanto para compartir como para aquellos que aspiran a tener una experiencia diferente dentro del mismo espacio.

Pero las alternativas de Bruce no terminan ahí, porque la oferta se amplía con su selección de pizza estilo italiana, pastas con salsas típicas estadounidenses, generosos sándwiches para todos los gustos y para los más cuidadosos, hasta ensaladas saludables.

Los postres clásicos y opciones golosas también tienen su lugar para completar un final dulce, potenciando la visita de principio a fin. Allí aparecen Brownies, tortas, alternativas con helado y dulces caseros, opciones pensadas para cerrar una excelente comida, o para disfruta en horarios de merienda, sumándose a la oferta de cafetería y pastelería.

Bruce plato postre Los postres tiene un espacio de privilegio en Bruce Grill Station para completar una experiencia muy especial. Foto Instagram Bruce Grill Station.

El espacio de bebidas merece un apartado muy particular: la barra de Bruce Grill Station exhibe una cuidada selección de cócteles tradiciones y creaciones de autor, una generosa carta de vinos con más de 30 etiquetas entre tintos, blancos y espumantes, cervezas artesanales de elaboración propia, además de destilados premium y opciones sin alcohol.

Locales de Bruce Grill Station