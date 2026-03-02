Comida americana: cuánto cuesta un plato de ribs en Bruce Grill Station.

La comida americana es reconocido por sus platos muy particulares y en ocasiones sustanciosos, y especialmente se destacan sus famosas ribs, a base de carne de cerdo. Bruce Grill Station es un referente de la comida americana en Argentina ya que cuenta con más de diez años en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde sus locales son visitados por los amantes de los ribs y otros platos muy requeridos.
En los últimos días, el emprendimiento gastronómico especialista en comida americana sumó un nuevo local en Parque Leloir, en lalocalidad de Ituzaingó, que se suma a la cadena y se caracteriza por estar emplazado un en sitio rodeado de un pulmón verde y una dinámica urbana en constante evolución.
Para quienes aún no lo conocen, Bruce es un bar-restaurante de estilo americano y el punto de encuentro ideal para disfrutar con amigos, en pareja o en familia, en un ambiente cálido y moderno para saborear de los más famosos platos de comida americana. Este local inaugurado en Parque Leloir sobresale por los cuidados detalles que los hacen parecer a los clásicos steakhouse situados a orillas de las carreteras estadounidenses.
La particular decoración que se asimila a esos lugares invitan al comensal a viajar a través de los sentidos. La estructura básica es una casa de doble altura con techos a dos aguas y grandes vigas de madera. Rodeando el salón, cuelgan las lámparas y los carteles de hierro reciclado de estilo industrial, una característica que es fácil de asociar con los típicos desarmaderos del país norteamericano.
Cuánto cuesta un plato de ribs en Bruce Grill Station
Logicamente que en Bruce Grill Station las ribs son una de las grandes especialidades de la casa. Este clásico plato que adoran los americanos incluye nueve costillitas de cerdo a las brasas, bañadas en una barbacoa dulce, acompañadas por papas rellenas y una fresca ensalada coleslaw. Este menú tiene un valor de $40.000. Pero hay una alternativa para quienes buscan aliviar el bolsillo, ya que los lunes hay promoción 2x1 en este plato.
La propuesta gastronómica de Bruce también ofrece una amplia variedad de exquisiteces y muy diversa, que se inspira en la histórica cultura americana contemporánea, donde las carnes a las brasas y al ahumador tienen un rol protagónico al momento de la elaborar sus platos.
Entre los principales se lucen cortes como ojo de bife, bife de chorizo marinado a las finas hierbas y bondiola, en sus versiones a la cerveza o a la mostaza,, además de las ya emblemáticas ribs de cerdo “El Jefe”, que son presentadas con salsa barbacoa casera, dulce o picante, y pueden pedirse con cocción ahumada.
Las guarniciones también cobran su importancia ya que acompañan los principales platos con opciones típicas y contundentes, como papas rellenas, puré rústico, papas fritas y ensalada coleslaw. La línea especial de comidas ahumadas de cocción lenta también se destaca en Bruce: ribs y brisket de res ahumados durante varias horas, que se sirven tanto al plato como en formato sándwich, con se combinan con quesos fundidos, compotas, vegetales asados y panes artesanales.
Otro de los pilares del menú de Bruce son las hamburguesas smash, preparadas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo, servidas en pan de papa y pensadas especialmente para un público que busca sabores intensos. La carta además incluye variedades como la Jefe de Jefes, con doble carne, salchicha a la plancha, cheddar, panceta y pepinillos; la Triple Hulk, la Crispy de pollo frito, la American Chicken y otras opciones vegetarianas que distinguen la variedad de elecciones, siempre acompañadas de guarniciones clásicas y especiales.
El sushi tiene su lugar
Bruce también le ha dedicado al sushi, un atractivo oriental que convive armónicamente con la impronta grill del lugar que se transforma en una alternativa fresca y liviana. En esta casa de comida americana el sushi se ofrece en rolls tradicionales y especiales, que son elaborados en el momento, y aparecen tanto para compartir como para aquellos que aspiran a tener una experiencia diferente dentro del mismo espacio.
Pero las alternativas de Bruce no terminan ahí, porque la oferta se amplía con su selección de pizza estilo italiana, pastas con salsas típicas estadounidenses, generosos sándwiches para todos los gustos y para los más cuidadosos, hasta ensaladas saludables.
Los postres clásicos y opciones golosas también tienen su lugar para completar un final dulce, potenciando la visita de principio a fin. Allí aparecen Brownies, tortas, alternativas con helado y dulces caseros, opciones pensadas para cerrar una excelente comida, o para disfruta en horarios de merienda, sumándose a la oferta de cafetería y pastelería.
El espacio de bebidas merece un apartado muy particular: la barra de Bruce Grill Station exhibe una cuidada selección de cócteles tradiciones y creaciones de autor, una generosa carta de vinos con más de 30 etiquetas entre tintos, blancos y espumantes, cervezas artesanales de elaboración propia, además de destilados premium y opciones sin alcohol.
Locales de Bruce Grill Station
- Bella Vista: Mayor Irusta 2921, Bella Vista.
- Parque Leloir: Martín Fierro 3246, Ituzaingó.
- Tortugas Open Mall: Ramal Pilar Km 36.5. Patio de Comidas.
- Nine Shopping: Av. Victorica 1128, Moreno. Patio de Comidas.