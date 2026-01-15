Comidas de verano: 3 recetas fáciles y frescas para una cena liviana, rica y sin complicaciones

Cuando suben las temperaturas, las recetas de verano se convierten en grandes aliadas para disfrutar de una cena liviana, fresca y fácil de preparar. En este contexto, los platos sin horno y con ingredientes hidratantes ganan protagonismo, ya que ayudan a combatir el calor y favorecen un mejor descanso nocturno.
Una de las opciones más prácticas son los wraps de lechuga y atún, ideales para resolver una cena rápida sin resignar sabor ni nutrientes. Frescos, livianos y listos en pocos minutos, combinan proteínas y vegetales, perfectos para las noches calurosas. Además, permiten múltiples variantes según gustos y lo que haya en la heladera.
Otra alternativa irresistible dentro de las recetas de verano es la tarta de burrata y tomates cherry. Aunque se sirve fría o a temperatura ambiente, destaca por su equilibrio entre lo cremoso del queso y la frescura de los tomates, convirtiéndose en una excelente opción para una cena liviana pero gourmet.
Por último, el salmorejo, la clásica sopa fría de origen español, es ideal para quienes buscan platos refrescantes y nutritivos. Elaborado a base de tomate, aceite de oliva y pan, es una de las recetas más elegidas del verano por su sencillez y poder hidratante.
Receta de wraps de lechuga y atún sin horno
Ingredientes:
- 1 planta de lechuga repollada o capuchina
- 1 lata de atún al natural
- 1 palta mediana
- 1 pepino
- 1 pote de yogur natural (sin azúcar)
- Jugo de 1/2 limón
- Menta fresca
- Sal y pimienta
Procedimiento:
- Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera.
- A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino.
- Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro.
- Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.
Receta de la tarta de burrata y tomates cherry
Ingredientes:
- 1 masa de hojaldre
- 75 g de queso fresco
- 1/2 cdta. de jengibre molido
- Sal y pimienta
- 20 hojas de albahaca fresca
- 800 g de tomates cherry
- 1 cdta. de miel
- 1 burrata
- 1 chorrito de aceto balsámico
- 1 chorrito de aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, extiende la masa de hojaldre sobre un molde para tartas. Deja los bordes colgando hacia afuera.
- Coloca el queso fresco sobre la masa y espolvorea jengibre molido, sal y pimienta. Agrega las hojas de albahaca fresca y reserva algunas para el final.
- A continuación, cubre toda la tarta con tomates cherry y vierte la miel en forma de hilo. Dobla los bordes de la masa hacia adentro.
- Cocina la tarta durante 35 minutos en el horno precalentado a 180 °C. Una vez lista, coloca la burrata en el centro o en trozos y esparce el resto de hojas de albahaca. Adereza con aceite de oliva y aceto balsámico.
Receta del salmorejo: la sopa fría para el verano
ingredientes:
- 200 g de pan de hogaza
- 150 ml de aceite de oliva
- 1 kg de tomate
- 1 diente de ajo
- Sal, a gusto
Procedimiento:
- Primero, lava los tomates y tritúralos luego de sacarle lo verde.
- A continuación, coloca el pan en un bol y cubre con el puré de tomates. Deja reposar durante 10 minutos.
- Luego, incorpora un diente de ajo y tritura todo junto.
- La consistencia de la sopa depende del gusto, pero se puede sumar más miga para hacerlo consistente o más agua de tomate.
- Para finalizar con la receta, agregar aceite de oliva al salmorejo.