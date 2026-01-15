Comidas de verano: 3 recetas fáciles y frescas para una cena liviana, rica y sin complicaciones

Una de las opciones más prácticas son los wraps de lechuga y atún, ideales para resolver una cena rápida sin resignar sabor ni nutrientes. Frescos, livianos y listos en pocos minutos, combinan proteínas y vegetales, perfectos para las noches calurosas. Además, permiten múltiples variantes según gustos y lo que haya en la heladera.

Otra alternativa irresistible dentro de las recetas de verano es la tarta de burrata y tomates cherry. Aunque se sirve fría o a temperatura ambiente, destaca por su equilibrio entre lo cremoso del queso y la frescura de los tomates, convirtiéndose en una excelente opción para una cena liviana pero gourmet.