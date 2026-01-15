Inicio Recetas verano
Comidas de verano: 3 recetas fáciles y frescas para una cena liviana, rica y sin complicaciones

Recetas de verano ideales para una cena liviana: wraps de lechuga y atún, tarta de burrata y tomates cherry y salmorejo, la sopa fría perfecta para el calor

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina
Te compartimos tres recetas saludables y livianas para disfrutar en las cenas de verano.

Cuando suben las temperaturas, las recetas de verano se convierten en grandes aliadas para disfrutar de una cena liviana, fresca y fácil de preparar. En este contexto, los platos sin horno y con ingredientes hidratantes ganan protagonismo, ya que ayudan a combatir el calor y favorecen un mejor descanso nocturno.

Una de las opciones más prácticas son los wraps de lechuga y atún, ideales para resolver una cena rápida sin resignar sabor ni nutrientes. Frescos, livianos y listos en pocos minutos, combinan proteínas y vegetales, perfectos para las noches calurosas. Además, permiten múltiples variantes según gustos y lo que haya en la heladera.

Otra alternativa irresistible dentro de las recetas de verano es la tarta de burrata y tomates cherry. Aunque se sirve fría o a temperatura ambiente, destaca por su equilibrio entre lo cremoso del queso y la frescura de los tomates, convirtiéndose en una excelente opción para una cena liviana pero gourmet.

wraps de lechuga y atún (1)

Por último, el salmorejo, la clásica sopa fría de origen español, es ideal para quienes buscan platos refrescantes y nutritivos. Elaborado a base de tomate, aceite de oliva y pan, es una de las recetas más elegidas del verano por su sencillez y poder hidratante.

Receta de wraps de lechuga y atún sin horno

Ingredientes:

  • 1 planta de lechuga repollada o capuchina
  • 1 lata de atún al natural
  • 1 palta mediana
  • 1 pepino
  • 1 pote de yogur natural (sin azúcar)
  • Jugo de 1/2 limón
  • Menta fresca
  • Sal y pimienta

Procedimiento:

  1. Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera.
  2. A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino.
  3. Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro.
  4. Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.

Receta de la tarta de burrata y tomates cherry

Tarta de burrata y tomates cherry (2).jpg

Ingredientes:

  • 1 masa de hojaldre
  • 75 g de queso fresco
  • 1/2 cdta. de jengibre molido
  • Sal y pimienta
  • 20 hojas de albahaca fresca
  • 800 g de tomates cherry
  • 1 cdta. de miel
  • 1 burrata
  • 1 chorrito de aceto balsámico
  • 1 chorrito de aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Primero, extiende la masa de hojaldre sobre un molde para tartas. Deja los bordes colgando hacia afuera.
  2. Coloca el queso fresco sobre la masa y espolvorea jengibre molido, sal y pimienta. Agrega las hojas de albahaca fresca y reserva algunas para el final.
  3. A continuación, cubre toda la tarta con tomates cherry y vierte la miel en forma de hilo. Dobla los bordes de la masa hacia adentro.
  4. Cocina la tarta durante 35 minutos en el horno precalentado a 180 °C. Una vez lista, coloca la burrata en el centro o en trozos y esparce el resto de hojas de albahaca. Adereza con aceite de oliva y aceto balsámico.

Receta del salmorejo: la sopa fría para el verano

salmorejo- sopa fría

ingredientes:

  • 200 g de pan de hogaza
  • 150 ml de aceite de oliva
  • 1 kg de tomate
  • 1 diente de ajo
  • Sal, a gusto

Procedimiento:

  1. Primero, lava los tomates y tritúralos luego de sacarle lo verde.
  2. A continuación, coloca el pan en un bol y cubre con el puré de tomates. Deja reposar durante 10 minutos.
  3. Luego, incorpora un diente de ajo y tritura todo junto.
  4. La consistencia de la sopa depende del gusto, pero se puede sumar más miga para hacerlo consistente o más agua de tomate.
  5. Para finalizar con la receta, agregar aceite de oliva al salmorejo.

