En épocas de mucho calor, el ventilador se vuelve un electrodoméstico aliado para muchas personas, aunque lo cierto es que su eficacia es mucho menor a la de un aire acondicionado. Para aproximarse a la efectividad de este último, puedes realizar una serie de trucos caseros o estar en algunos detalles.
Dónde es mejor ubicar el ventilador para que enfríe como un aire acondicionado
La ubicación del ventilador es fundamental para distribuir mejor el aire y mejorar la circulación de este. ¿Cómo hacer que enfríe como el aire acondicionado?
Uno de ellos es la ubicación del aparato. Recuerda siempre que, sea donde sea que coloques al ventilador o al aire acondicionado, su ubicación será sumamente importante.
Para que un ventilador enfríe como un aire acondicionado, ubícalo cerca del suelo o frente a una ventana para mover aire fresco, o en altura para expulsar aire caliente, creando ventilación cruzada con otro ventilador.
Otra de las alternativas es enfocarlo apuntando hacia el techo para distribuir el aire uniformemente, o usar otros trucos como colocar hielo enfrente del ventilador o toallas húmedas encima del mismo.
La mayoría comete el mismo error con el ventilador y lo ubica de manera incorrecta. No solo hay que encenderlo para que cumpla su función, sino que es importante el hecho de saber dónde.
También existe lo que se denomina como "la regla de los 40 centímetros", en la que se dice que se debe dejar un espacio libre de al menos 30 o 40 centímetros frente al ventilador. De esta manera, el flujo de aire se desenvolverá de otra manera y no sufrirás en verano.
Por último, y más allá de la ubicación, es importante activar la circulación del aire del ventilador de lado a lado, para evitar que el aire se estanque y romper con las bolsas de calor.
Por qué no dormir con el ventilador apuntando a la cara
Cuando duermes con el ventilador apuntando hacia tu cara, el aire seco irrita los senos paranasales y las vías respiratorias, haciendo que produzca más mucosidad. Esto puede derivar en dolores de cabeza y congestión.
El ventilador remueve y expulsa polvo, ácaros y polen, que son inhalados, desencadenando o agravando alergias, tos y estornudos, dando paso a otros problemas como asma o sinusitis.
Pero todo no termina ahí, ya que el flujo continuo de aire puede causar que los músculos se tensen y contraigan, provocando rigidez, calambres y dolor en el cuello y hombros cuando te despiertas.
El aire constante del ventilador también puede resecar la piel y los ojos, sobre todo si se duerme con la boca entreabierta. Por esto, se recomienda ubicarlo en otro lado y activar el modo rotación.