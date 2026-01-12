Dónde es mejor ubicar el ventilador para que enfríe como un aire acondicionado

Otra de las alternativas es enfocarlo apuntando hacia el techo para distribuir el aire uniformemente, o usar otros trucos como colocar hielo enfrente del ventilador o toallas húmedas encima del mismo.

La mayoría comete el mismo error con el ventilador y lo ubica de manera incorrecta. No solo hay que encenderlo para que cumpla su función, sino que es importante el hecho de saber dónde.

ventilador, botella, aire Puedes emplear diferentes trucos para enfriar el aire de tu ventilador.

También existe lo que se denomina como "la regla de los 40 centímetros", en la que se dice que se debe dejar un espacio libre de al menos 30 o 40 centímetros frente al ventilador. De esta manera, el flujo de aire se desenvolverá de otra manera y no sufrirás en verano.

Por último, y más allá de la ubicación, es importante activar la circulación del aire del ventilador de lado a lado, para evitar que el aire se estanque y romper con las bolsas de calor.

Por qué no dormir con el ventilador apuntando a la cara

Cuando duermes con el ventilador apuntando hacia tu cara, el aire seco irrita los senos paranasales y las vías respiratorias, haciendo que produzca más mucosidad. Esto puede derivar en dolores de cabeza y congestión.

El ventilador remueve y expulsa polvo, ácaros y polen, que son inhalados, desencadenando o agravando alergias, tos y estornudos, dando paso a otros problemas como asma o sinusitis.

Pero todo no termina ahí, ya que el flujo continuo de aire puede causar que los músculos se tensen y contraigan, provocando rigidez, calambres y dolor en el cuello y hombros cuando te despiertas.

El aire constante del ventilador también puede resecar la piel y los ojos, sobre todo si se duerme con la boca entreabierta. Por esto, se recomienda ubicarlo en otro lado y activar el modo rotación.