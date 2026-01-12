Churreros y vendedores de licuados se enfrentaron en la playa en una feroz batalla

El enfrentamiento, que involucró principalmente a churreros y vendedores de licuados, fue registrado en video por un turista y el material circuló de inmediato en las redes sociales.

La escena dejó en estado de alerta tanto a turistas como a habitantes del lugar.

De acuerdo al testimonio de quienes presenciaron la pelea, la discusión inicial tuvo origen en la competencia por los sectores de mayor concurrencia para vender productos.

Un testigo dijo: “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”. El conflicto pasó rápidamente de los gritos a los golpes.

El video mostró cómo varios hombres se empujaron, se golpearon y corrieron unos tras otros sobre la arena. Familias enteras, incluidos menores de edad, observaron la escena con asombro, mientras varios turistas se alejaron del sitio para evitar verse envueltos en la pelea.

Testigos también indicaron que la rivalidad por ocupar los mejores puntos de venta suele ser frecuente entre los vendedores ambulantes, especialmente en el contexto de una temporada de ventas irregulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaElVigia/status/2010483845485777128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2010483845485777128%7Ctwgr%5E30cb5e35abf749106ed77203a8b56ed9ce8e9686%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F371165%2Fchurreros-se-enfrentaron-a-vendedores-de-licuados-increible-pelea-en-la-playa-de-mar-azul.html&partner=&hide_thread=false Vendedores ambulantes y churreros, a las trompadas en la playa de Mar Azul pic.twitter.com/cCDw41YG8u — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) January 11, 2026

La disputa empezó con planteos y gritos, pero pronto creció la violencia y terminaron a los golpes y empujones. En los videos se puede ver a los trabajadores persiguiéndose y golpeándose mientras las familias de su alrededor observaban la escena con temor. Algunos, incluso, levantaron sus cosas y se retiraron.

Batalla entre churreros y vendedores: qué medidas tomaron las autoridades

Luego de la viralización de la pelea, desde las redes sociales de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell determinaron: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”.

batalla1 Vergüenza. Churreros y vendedores se trenzaron violentamente en Villa Gesell.

“Ni bien se tomó conocimiento de una gresca en Mar Azul, el equipo de seguridad inició tareas de investigación para dar con los involucrados. Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, puntualizaron en el comunicado.

Y concluyeron: “No vamos a permitir que un grupo de infiltrados intervenga la venta en la playa, generando disturbios. Esos no podrán pisar más la playa”.

Fuente: infobae.com