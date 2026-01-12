Reciclaje: guardá las toallas viejas y transformalas en una maravillosa idea DIY para la casa

La toalla es un trozo de tela diseñado específicamente para absorber la humedad. Suele estar confeccionada con materiales como el algodón, que proporciona suavidad y una gran capacidad de absorción. Si bien la toalla es biodegradable, este proceso es muy lento. Por ende, se recomienda poner en práctica tareas de reciclaje y DIY para darle una segunda vida.
Reciclá las toallas viejas y convertilas en fundas para los electrodomésticos
Dispositivos como licuadoras, batidoras o ventiladores suelen pasar largos periodos guardados en alacenas o depósitos. Durante este tiempo, la acumulación de polvo y la exposición a la humedad ambiental no solo ensucian su superficie, sino que pueden dañar los circuitos internos y enredar los cables, acelerando el deterioro del motor o provocando fallas definitivas.
En consecuencia, te invito a reciclar las toallas y con una simple idea DIY transformarla en fundas que cubran dichos electrodomésticos, evitando su deterioro. De hecho, el uso de esta tela como protector supera incluso a las bolsas plásticas comerciales. El tejido de rizo, característico de estas piezas, es grueso y resistente, lo que ofrece una excelente amortiguación contra golpes accidentales.
Además, a diferencia del plástico, la toalla es un material transpirable que permite la circulación del aire, evitando la condensación de humedad que suele oxidar las partes metálicas. También su capacidad de absorción mantiene el equipo seco y aislado de partículas externas.
Para fabricar estas fundas solo se requiere una toalla vieja o un toallón sin uso, dependiendo del tamaño de los electrodomésticos a cubrir, tijeras, hilo y aguja. El proceso es sencillo:
- Primero, asegurarse de que la toalla esté limpia y sin restos de jabón.
- Luego, colocar el aparato sobre la tela y tomar las dimensiones de alto, ancho y largo, añadiendo unos 5 centímetros extra para garantizar que la funda calce holgadamente.
- Tras cortar la pieza, coser los laterales. Para mayor practicidad, podés añadir un cierre o un cordón, creando una bolsa protectora personalizada.
DIY: otras formas de reciclar las toallas y darles nuevos usos
Además de usarlas para cubrir los electrodomésticos, también podés darle otra vida con estos sencillos trucos DIY:
- Trapos de limpieza: cortarlas en cuadrados es la forma más común de reutilizarlas para limpiar vidrios, muebles o el auto.
- Refugios de animales: muchas protectoras de animales y veterinarias siempre necesitan toallas viejas para secar a los perros o hacer camas improvisadas.
- Jardinería: podés usarlas para envolver macetas en invierno y proteger las raíces del frío extremo.