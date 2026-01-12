Reciclaje: guardá las toallas viejas y transformalas en una maravillosa idea DIY para la casa

Reciclá las toallas viejas y convertilas en fundas para los electrodomésticos

Dispositivos como licuadoras, batidoras o ventiladores suelen pasar largos periodos guardados en alacenas o depósitos. Durante este tiempo, la acumulación de polvo y la exposición a la humedad ambiental no solo ensucian su superficie, sino que pueden dañar los circuitos internos y enredar los cables, acelerando el deterioro del motor o provocando fallas definitivas.

toallas reciclaje DIY: cómo reciclar toallas viejas.

En consecuencia, te invito a reciclar las toallas y con una simple idea DIY transformarla en fundas que cubran dichos electrodomésticos, evitando su deterioro. De hecho, el uso de esta tela como protector supera incluso a las bolsas plásticas comerciales. El tejido de rizo, característico de estas piezas, es grueso y resistente, lo que ofrece una excelente amortiguación contra golpes accidentales.