Reciclaje: guardá las botellas de plástico vacías y transformalas en un repelente casero para moscas y mosquitos

mosquitos Los mosquitos serán problema del pasado.

A continuación, hacerle dos agujeros cerca de la tapa para pasar el hilo o la soga y así poder atar las botellas. Hecho esto, tendrás que buscar lugares estratégicos del hogar donde colocar los repelentes caseros. En estos espacios tiene que impactar el sol para que los rayos reflejen y obstaculicen la visión de moscas, mosquitos y también de las aves.

De esta forma, gracias al reciclaje de botellas de plástico, conseguirás un potente repelente casero que alejará a los insectos y también a pájaros que dejan sus heces en el techo, la vereda y el césped. En la misma línea, evitarás el uso de pesticidas o insecticidas químicos que alteran el ecosistema.

botellas Reciclaje: descubrí cómo reutilizar botellas de plástico.

Como verás, este método no contamina, no tiene olor y no representa un riesgo para menores y mascotas. Lo único a considerar dentro de esta técnica es la necesidad de renovar el agua de las botellas cada tres días, evitando así que se conviertan en un criadero de mosquitos transmisores de dengue; y también colocar las botellas a media altura.