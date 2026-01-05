Reciclaje: guardá las botellas de plástico vacías y transformalas en un repelente casero para moscas y mosquitos

Las botellas de plástico son de los materiales más versátiles al momento de reciclar. Están presentes en cualquier hogar y tardan cientos de años en degradarse. Por lo tanto, es menester darles una segunda vida y utilizarla para distintas actividades hogareñas, como este repelente casero para moscas y mosquitos.
Adiós moscas y mosquitos: cómo ahuyentar los insectos de casa usando botellas de plástico
Aunque no lo creas, las botellas de plástico son útiles para ahuyentar moscas y mosquitos. Esto se debe al reflejo de la luz que impactará sobre el envase y repelerá a los insectos que atentan contra el bienestar de la familia.
Para este truco de reciclaje necesitarás de algunas botellas vacías, agua y un hilo o soga resistente para colgar los envases del balcón, la terraza o las rejas del jardín. Reunidos los materiales, el primer paso será llenar las botellas (preferentemente de color verde) hasta la mitad de su capacidad con agua del surtidor.
A continuación, hacerle dos agujeros cerca de la tapa para pasar el hilo o la soga y así poder atar las botellas. Hecho esto, tendrás que buscar lugares estratégicos del hogar donde colocar los repelentes caseros. En estos espacios tiene que impactar el sol para que los rayos reflejen y obstaculicen la visión de moscas, mosquitos y también de las aves.
De esta forma, gracias al reciclaje de botellas de plástico, conseguirás un potente repelente casero que alejará a los insectos y también a pájaros que dejan sus heces en el techo, la vereda y el césped. En la misma línea, evitarás el uso de pesticidas o insecticidas químicos que alteran el ecosistema.
Como verás, este método no contamina, no tiene olor y no representa un riesgo para menores y mascotas. Lo único a considerar dentro de esta técnica es la necesidad de renovar el agua de las botellas cada tres días, evitando así que se conviertan en un criadero de mosquitos transmisores de dengue; y también colocar las botellas a media altura.