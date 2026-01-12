Colocar una cinta roja debajo de la cama: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Como se dijo antes, el color rojo simboliza pasión, vitalidad y protección, y se cree que al colocarlo debajo de la cama se crea una barrera energética que fortalece las relaciones y asegura un sueño reparador.

La clave es programar la cinta con una intención clara (protección, amor, etc.) al colocarla, ya que el poder reside en la creencia y el propósito personal.

parejas, amor A través de este ritual, puedes encontrar el amor.

Ya lo sabes, si quieres crear tu propio amuleto en casa, todo lo que tienes que hacer es colocar una cinta roja debajo de tu cama.

Por qué colocar bolas de algodón debajo de la cama

El algodón (o a veces carbón) se coloca bajo la cama para que actúe como una esponja, absorbiendo energías negativas y creando un espacio de calma y equilibrio para el descanso.

En el mundo de los rituales, esta es una tradición que busca purificar el ambiente y protegerte mientras duermes, especialmente si hay creencias de influencias negativas.

Debes asegurarte de que el espacio debajo de la cama sea amplio a la hora de hacer este truco para que haya flujo energético. Sucede que creencias como el Feng Shui aconsejan no acumular objetos bajo la cama, ya que estanca la energía.