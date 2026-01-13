Estos son los números de la suerte del martes 13 de enero, según las predicciones de la numerología

Generalmente el martes 13 es visto como un día de desgracia por parte de la creencia popular. Sin embargo, si tenés en cuenta las predicciones de la numerología para esta jornada, podrás crear un escudo que te protegerá en todo momento y, al mismo tiempo, atraerá éxito y fortuna.
La numerología nos dice que para contrarrestar los efectos de un martes 13, buenos serán los números de la suerte. Estas cifras de la fortuna son un talismán para las buenas vibras, por lo tanto, aquellos supersticiosos que tienen temor a este día estarán blindados de cualquier tipo de desgracia.
Por ende, es menester tener en cuenta los números de la suerte que le corresponden a nuestro signo del zodíaco. Recordá que estas cifras son exclusivas para este martes 13 de enero de 2026. Es decir que los dígitos no tendrán ningún valor para jornadas posteriores.
Conocé los números de la suerte del 13 de enero de 2026
- Aries: 09, 14, 21, 36, 43, 58
- Tauro: 06, 20, 32, 44, 51, 57
- Géminis: 10, 19, 28, 37, 46, 59
- Cáncer: 03, 12, 24, 36, 48, 52
- Leo: 04, 15, 22, 38, 41, 56
- Virgo: 01, 13, 27, 39, 45, 53
- Libra: 08, 16, 25, 30, 48, 50
- Escorpio: 03, 17, 24, 31, 40, 46
- Sagitario: 02, 11, 29, 34, 47, 52
- Capricornio: 01, 11, 22, 33, 44, 49
- Acuario: 05, 12, 23, 35, 42, 54
- Piscis: 07, 18, 25, 33, 49, 60
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Existen distintos métodos para poner en práctica los números de la suerte. En este caso, para crear un escudo protector que nos blinde para este martes 13 de enero, la numerología recomienda escribir las cifras de la fortuna en una hoja de laurel y llevarla durante todo el día en el bolsillo.
Frase motivacional del día
La verdadera desgracia es pasar un día sin nuestros seres queridos.