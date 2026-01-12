En un operativo desplegado por la Policía en el Gran Mendoza se realizaron varios controles de personas y de vehículos, pero apuntaron especialmente a la movida de motociclistas conocida como stunt. El resultado fue el secuestro de 41 motos por infracciones y delitos.
La Policía secuestró 41 motos que eran usadas por los grupos stunt en el Gran Mendoza
Fue en un operativo especial que realizó la Policía en diferentes zonas de Mendoza para dar con los llamados grupos de motociclistas conocidos como stunt
El megaoperativo se realizó desde las 19 del domingo y estuvo a cargo de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) y del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT), además de Policía Vial junto con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Uno de los principales objetivos de este procedimiento era para prevenir las caravanas de motocicletas y movimientos stunt, que generan temor por su conducción temeraria, sumado a la cantidad que circulan al mismo tiempo por los diferentes accesos.
Un puesto de control fue en el barrio Paraguay, en Guaymallén. También se hicieron maniobras dinámicas en calles Lamadrid y Acceso Sur, en calle Tirasso y en el cruce con calle Godoy Cruz.
El resultado fue 5 detenidos y el secuestro de 41 motos por diferentes infracciones o porque estaban vinculadas con algún delito. También se hicieron 45 actas viales y hubo 5 alcoholemias positivas.
Detenidos por la Policía en un amplio operativo
En uno de los controles, personal de UMAR vio a dos personas en una moto, quienes al ver el control intentaron escapar, por lo que fueron seguidos hasta que los detuvieron y secuestraron el rodado que tenía pedido por hurto agravado.
En otro momento, la Policía interceptó una moto que era buscada tras un hurto simple, y su conductor quedó detenido. En otro control, detectaron un rodado con la numeración del motor y cuadros adulterados, y quien la manejaba también quedó a disposición de la Justicia.
Además, los policías recuperaron una moto que había sido robada un rato antes que los delincuentes pasaran por el control y fueran detenidos.