La Policía secuestró 41 motos que eran usadas por los grupos stunt en el Gran Mendoza

Un puesto de control fue en el barrio Paraguay, en Guaymallén. También se hicieron maniobras dinámicas en calles Lamadrid y Acceso Sur, en calle Tirasso y en el cruce con calle Godoy Cruz.

El resultado fue 5 detenidos y el secuestro de 41 motos por diferentes infracciones o porque estaban vinculadas con algún delito. También se hicieron 45 actas viales y hubo 5 alcoholemias positivas.

Detenidos por la Policía en un amplio operativo

En uno de los controles, personal de UMAR vio a dos personas en una moto, quienes al ver el control intentaron escapar, por lo que fueron seguidos hasta que los detuvieron y secuestraron el rodado que tenía pedido por hurto agravado.

secuestro motos policia guaymallen 3 Algunas de las motos secuestradas por la Policía fue por infracciones y otras por estar vinculadas con delitos. Foto: Ministerio de Seguridad

En otro momento, la Policía interceptó una moto que era buscada tras un hurto simple, y su conductor quedó detenido. En otro control, detectaron un rodado con la numeración del motor y cuadros adulterados, y quien la manejaba también quedó a disposición de la Justicia.

Además, los policías recuperaron una moto que había sido robada un rato antes que los delincuentes pasaran por el control y fueran detenidos.