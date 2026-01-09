Increíble: un policía le robó las cubiertas a su patrullero y las vendió para pagar una deuda

El delito fue cometido hace dos semanas y, según el relato del representante del MPA, “López concretó su accionar delictivo entre el miércoles 24 y el viernes 26 del mes pasado, mientras cumplía funciones como subinspector en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI, con sede en San Justo”.

La versión de la fiscalía indica que el imputado extrajo “las cuatro cubiertas que tenía colocadas un móvil policial estacionado en la dependencia y se apoderó de ellas, vehículo del que le correspondía la custodia a raíz de su cargo público”.

“Luego, López vendió las cubiertas como si hubieran sido propias y así pagó una deuda de 400.000 pesos que tenía con la persona que las adquirió. Pocos días después se constató el faltante y se inició la investigación penal”, sostuvo Hernández.

El letrado indicó que se “recabaron testimonios, se analizaron registros del GPS del móvil policial y de cámaras de seguridad, así como se colectaron otras evidencias que permitieron esclarecer lo sucedido”.

Sin embargo, la misma acusación señaló que el entonces subinspector trató de “entorpecer la investigación para procurar su impunidad” cuando advirtió el enfoque de la misma y amedrentó al “comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo delatara”.

López reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber sido cometidos con ánimo de lucro.