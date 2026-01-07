La Policía detuvo a 3 jóvenes en el parque San Martín y secuestró una réplica de un revólver

Minutos más tarde, durante otro control en avenida Libertador y Las Tipas, personal de la misma unidad detuvo a un hombre de 34 años que estaba en actitud sospechosa. La requisa permitió hallar entre sus pertenencias varios elementos cortopunzantes, entre ellos destornilladores, un cuchillo, una tijera y una barra de hierro.

El tercer procedimiento se concretó en avenida Las Palmeras y Las Pichardas, donde la UCAR detuvo a un joven de 28 años que llevaba una pistola de juguete de plástico de color negro.

El despliegue preventivo también se extendió al barrio Olivares, donde personal de la Policía Montada secuestró una réplica de arma de fuego. El hallazgo se produjo tras un rastrillaje, luego de que un hombre escapara al advertir la presencia policial y abandonara un bolso que contenía una réplica de pistola calibre 9 milímetros.