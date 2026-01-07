La Policía de Mendoza concretó diversos patrullajes preventivos en zonas de mucha circulación de personas y vehículos. En este caso, el escenario de los controles fue el parque San Martín, donde se detuvo a 3 personas y se secuestraron distintos elementos para cometer delitos, entre ellos una réplica de una pistola 9mm.
La Policía detuvo a 3 jóvenes en el parque San Martín y secuestró una réplica de un revólver
Cerca del Prado Español, en el parque San Martín, la Policía detuvo a un hombre de 26 años oculto entre los autos. Tenía varios elementos que se usan para robar
Los procedimientos fueron realizados por personal de Cuerpos Especiales Gran Mendoza, cuyos recorridos permitieron detectar situaciones sospechosas y actuar de manera inmediata.
El operativo en el parque San Martín y en el barrio Olivares
Uno de los hechos se registró en inmediaciones del Prado Español, frente al bosque, cuando efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) observaron a un hombre de 26 años oculto entre vehículos. Al ser identificado, se le secuestró un arma de utilería similar a un revólver, además de una tijera, una ganzúa y un fragmento de espejo.
Minutos más tarde, durante otro control en avenida Libertador y Las Tipas, personal de la misma unidad detuvo a un hombre de 34 años que estaba en actitud sospechosa. La requisa permitió hallar entre sus pertenencias varios elementos cortopunzantes, entre ellos destornilladores, un cuchillo, una tijera y una barra de hierro.
El tercer procedimiento se concretó en avenida Las Palmeras y Las Pichardas, donde la UCAR detuvo a un joven de 28 años que llevaba una pistola de juguete de plástico de color negro.
El despliegue preventivo también se extendió al barrio Olivares, donde personal de la Policía Montada secuestró una réplica de arma de fuego. El hallazgo se produjo tras un rastrillaje, luego de que un hombre escapara al advertir la presencia policial y abandonara un bolso que contenía una réplica de pistola calibre 9 milímetros.