Un hombre de 33 años con 3 pedidos de captura internacional quedó detenido en San Martín

hombre detenido captura internacional san martin (3) Algunos de los elementos secuestrados en un allanamiento en San Martín.

En el operativo también participaron efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje San Martín y cuerpos especiales, lo que permitió ejecutar de manera simultánea las medidas judiciales ordenadas. Tras su aprehensión, el hombre quedó a disposición de la fiscalía interviniente y fue trasladado a Comisaría 12.

Lo secuestrado al hombre que tenía 3 pedidos de capturas internacional

La Policía secuestró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros marca Glock, 2 cargadores con 19 cartuchos y una caja con 50 municiones del mismo calibre, punta hueca, durante los allanamientos.

Además, incautaron 2 riñoneras, 1 cortaplumas, 1 tijera, 1 navaja, 1 correaje tipo militar con 2 pistoleras de polímero y diversos elementos de primeros auxilios.

hombre detenido captura internacional san martin (2) Otra parte de los elementos secuestrados.

También sumaron tarjetas de sistemas de alarma inteligente, sobres con llaves de seguridad bancaria, llaves de vehículos, un recipiente utilizado para contar billetes, un pasaporte, joyas, tarjetas bancarias y credenciales de obras sociales a nombre del detenido.

Asimismo, hubo un secuestro de dinero de aproximadamente $6.000.000, U$S4.500 y dinero de otras procedencias. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial.