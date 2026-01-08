Un hombre de 33 años sobre el que pesaban 3 pedidos de captura internacionales fue detenido este jueves en San Martín. La investigación en su contra había comenzado hace 1 mes por violencia de género, según informaron desde el Ministerio de Seguridad, que no divulgó el nombre del capturado.
Un hombre de 33 años con 3 pedidos de captura internacional quedó detenido en San Martín
El hombre está sindicado como sospechoso en una causa por violencia de género. Los allanamientos para detenerlo ocurrieron en calle Yapeyú
Los operativos para aprehenderlo ocurrieron durante la mañana, luego de tareas investigativas destinadas a dar con el paradero del sospechoso.
Uno de los allanamientos, el exitoso, fue en una vivienda de calle Yapeyú, donde personal de la Unidad Investigativa de San Martín, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, logró localizarlo y detenerlo.
En el operativo también participaron efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje San Martín y cuerpos especiales, lo que permitió ejecutar de manera simultánea las medidas judiciales ordenadas. Tras su aprehensión, el hombre quedó a disposición de la fiscalía interviniente y fue trasladado a Comisaría 12.
Lo secuestrado al hombre que tenía 3 pedidos de capturas internacional
La Policía secuestró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros marca Glock, 2 cargadores con 19 cartuchos y una caja con 50 municiones del mismo calibre, punta hueca, durante los allanamientos.
Además, incautaron 2 riñoneras, 1 cortaplumas, 1 tijera, 1 navaja, 1 correaje tipo militar con 2 pistoleras de polímero y diversos elementos de primeros auxilios.
También sumaron tarjetas de sistemas de alarma inteligente, sobres con llaves de seguridad bancaria, llaves de vehículos, un recipiente utilizado para contar billetes, un pasaporte, joyas, tarjetas bancarias y credenciales de obras sociales a nombre del detenido.
Asimismo, hubo un secuestro de dinero de aproximadamente $6.000.000, U$S4.500 y dinero de otras procedencias. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial.