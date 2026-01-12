Tras el robo de una moto un chico quiso escapar de la Policía y cayó a un canal de agua

Un chico de 14 años fue perseguido por la Policía en Guaymallén por manejar una moto que estaba denunciada por robo. Tras una persecución cayó a un canal de agua y quedó internado en el Hospital Notti.
Ocurrió alrededor de las 20.50 del domingo, cuando los policías que patrullaban por el barrio Estación Buena Nueva, de Guaymallén, vieron a dos personas en una moto Royal Enfield Himalayan negra de 450 cilindradas, lo que les llamó la atención.
Los efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) se acercaron a ellos para identificarlos, pero antes que esto ocurriera los sospechosos salieron a toda velocidad.
La persecución terminó a pocos metros debido a que el conductor de la moto robada perdió el control y cayó a un canal.
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar, asistieron al chico y lo trasladaron al Hospital Notti por los golpes que sufrió, además de tener una fractura en el fémur derecho.
Mientras, notaron que la moto tenía los cables del tambor cortados y puenteados para que arrancara sin la llave. La víctima del robo, y dueño de la moto, es un hombre de 62 años.