Tras el robo de una moto un chico quiso escapar de la Policía y cayó a un canal de agua

La persecución terminó a pocos metros debido a que el conductor de la moto robada perdió el control y cayó a un canal.

Tras el robo de una moto, un chico de 14 años quedó internado

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar, asistieron al chico y lo trasladaron al Hospital Notti por los golpes que sufrió, además de tener una fractura en el fémur derecho.

Hospital Humberto Notti..jpeg El chico de 14 años que manejaba la moto robada cayó a un canal de agua y quedó internado. Imagen ilustrativa. Foto: UNO / Nicolás Rios

Mientras, notaron que la moto tenía los cables del tambor cortados y puenteados para que arrancara sin la llave. La víctima del robo, y dueño de la moto, es un hombre de 62 años.