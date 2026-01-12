Tres delincuentes que se dedicaban a robarle a choferes de aplicaciones quedaron detenidos

En el operativo encabezado por la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital, los efectivos secuestraron un arma de fuego, celulares y elementos que consideraron importantes para el avance de la investigación.

Los robos tenían como blanco a choferes de la aplicación Maxim. Los autores no sustraían los vehículos, sino que atacaban directamente a las víctimas para apoderarse de billeteras, documentación y otros efectos personales. En algunos de los episodios se registraron agresiones físicas y, al menos en un caso, el uso de un arma de fuego.