Tres delincuentes que se dedicaban a robarle a choferes de aplicaciones quedaron detenidos

Tres delincuentes que se dedicaban al robo a choferes de aplicaciones quedaron detenidos este lunes luego de 7 allanamientos en el barrio La Favorita. Los ladrones no sustraían los autos, sino que pedían los vehículos como pantalla para el asalto y se llevaban billeteras, documentación y otros bienes.
En el operativo encabezado por la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital, los efectivos secuestraron un arma de fuego, celulares y elementos que consideraron importantes para el avance de la investigación.
Los robos tenían como blanco a choferes de la aplicación Maxim. Los autores no sustraían los vehículos, sino que atacaban directamente a las víctimas para apoderarse de billeteras, documentación y otros efectos personales. En algunos de los episodios se registraron agresiones físicas y, al menos en un caso, el uso de un arma de fuego.
Como resultado de los allanamientos, la Policía logró detener a 3 personas que quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Capital, a cargo de Juan Manuel Bancalari.
Además, los agentes secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas con los hechos investigados y una pistola calibre 22, marca Bersa.
Luego de las detenciones, la Policía dio intervención al ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Capital, quien dispuso el secuestro de todos los elementos incautados para su análisis pericial. La investigación continúa abierta, con el objetivo de avanzar sobre otros posibles involucrados y esclarecer la totalidad de los hechos denunciados.