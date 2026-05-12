Como hacer colita de cuadril al horno: la receta con papas doradas, paso a paso

Receta de colita de cuadril al horno: la elección de la pieza

Para empezar, el secreto está en el carnicero de confianza. Una buena colita de cuadril debe tener una capa de grasa blanca (no amarilla) en uno de sus lados. Esa grasa es el "seguro de vida" de la carne; es la que aportará jugosidad durante la cocción.

Receta de colita de cuadril al horno, ingredientes

1 colita de cuadril (aprox. 1,2 kg).

3 papas grandes.

4 dientes de ajo.

Romero fresco, sal gruesa y pimienta negra.

Aceite de oliva y una nuez de manteca.

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Receta de colita de cuadril al horno, paso a paso

El sellado (el secreto del sabor): antes de llevarla al horno, calentá una sartén con un chorrito de aceite. Sellá la carne de todos lados hasta que esté bien dorada. Esto atrapa los jugos dentro. El colchón de papas: cortá las papas en cuñas o rodajas gruesas. Un truco infalible: dejalas en agua fría 20 minutos para que suelten el almidón y luego secalas bien antes de condimentarlas con aceite, sal y pimentón. Al horno: en una asadera, colocá las papas y encima la carne (con la grasa hacia arriba). Sumá los ajos machacados y el romero. La cocción: el horno debe estar a 180°C. Para un punto jugoso, calculá unos 20 a 25 minutos por cada kilo de carne. Si la preferís más cocida, estiralo a 40 minutos. Tip del Chef: diez minutos antes de sacar la asadera, agregá una nuez de manteca sobre la carne y bañala con los jugos de la fuente. El brillo final será de fotografía.

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El descanso obligatorio de la receta

Al sacar la bandeja del horno, el error más común es cortar la carne de inmediato. ¡Grave error! Hay que dejarla descansar al menos 5 o 10 minutos tapada con papel aluminio. Esto permite que las fibras se relajen y los jugos se redistribuyan. Si cortás apenas sale, el jugo se escapa al plato y la carne queda seca en el bocado.

Para maridar, por supuesto, un buen vino malbec es el aliado indiscutido para completar esta experiencia que, más que una receta, es un ritual de identidad.