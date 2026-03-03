Como hacer dulce de membrillo casero: la receta de fácil preparación y en 5 pasos

recea-dulce-de-membrillo

Receta de dulce de membrillo casero, ingredientes

La materia prima: el secreto está en la pelusa. Para un buen dulce, el membrillo debe estar maduro y bien amarillo. La presencia de esa "pelusa" grisácea es señal de frescura.

Tip de experto: no tires las cáscaras ni las semillas de inmediato; son las mayores fuentes de pectina, la sustancia natural que hará que el dulce tome consistencia de bloque.

Ingredientes básicos

La regla de oro es la proporción. Para un resultado estándar, se utiliza:

1 kg de pulpa de membrillo (ya cocida y tamizada).

(ya cocida y tamizada). 800 g a 1 kg de azúcar (según qué tan dulce se prefiera).

se prefiera). Opcional: Un chorrito de jugo de limón para realzar el brillo y ayudar a la conservación.

recea-dulce-de-membrillo1 Foto: gentileza Huerta Las Rosas.

Receta de dulce de membrillo casero, paso a paso

Lavado y cocción inicial: lavar bien los membrillos para quitar la pelusa. Cocinarlos enteros en abundante agua hasta que estén tiernos (se deben pinchar con facilidad).

para quitar la pelusa. Cocinarlos enteros en abundante agua hasta que estén tiernos (se deben pinchar con facilidad). Limpieza y procesado: una vez tibios, pelarlos y quitarles el corazón. Procesar la pulpa con una licuadora o un pisapuré hasta obtener un puré bien fino y sin grumos.

El punto de cocción: Colocar la pulpa y el azúcar en una olla de fondo grueso (preferentemente de cobre o acero inoxidable). Cocinar a fuego mínimo, revolviendo constantemente con cuchara de madera.

La prueba del plato: ¿cómo saber si está listo? Cuando la mezcla se desprenda de las paredes de la olla y, al poner una gota en un plato frío, esta no se deslice.

Moldeado: volcar la preparación en moldes apenas humedecidos o aceitados. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por 24 horas antes de desmoldar.