Cómo hacer buñuelos de banana: la receta riquísima y cremosa con solo 8 ingredientes

Los buñuelos de banana se han consolidado como una de las opciones favoritas de los argentinos a la hora de buscar algo dulce, económico y rendidor. Esta receta, que destaca por su cremosidad, es perfecta para aprovechar esas bananas que se pasaron de maduras en la frutera y transformarlas en un bocado irresistible.
Con solo 8 ingredientes que seguramente tenés en tu cocina, podés resolver la merienda de hoy. Tomá nota del paso a paso para que esta receta salga perfecta.
Receta de buñuelos de banana, ingredientes
- 200 g de harina común
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 g de azúcar
- 2 bananas (preferentemente maduras)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 250 cc de leche
- Una pizca de sal
Opcional: ralladura de limón o naranja para aromatizar.
Receta de buñuelos de banana, paso a paso
- Batido inicial: en un bol, batí el huevo con el azúcar, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Si te gusta con un toque cítrico, este es el momento de sumar la ralladura.
- La mezcla: incorporá la leche y luego sumá la harina tamizada (junto al polvo de hornear) de a poco. Mezclá bien hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
- La fruta: Picá las bananas en rodajas finas o trozos pequeños e incorporalas a la preparación anterior de forma envolvente.
- Cocción: calentá abundante aceite en una sartén (fuego medio). Con la ayuda de una cuchara, volcá pequeñas porciones de masa. Cociná hasta que estén dorados de ambos lados.
- Final de 10: retirá los buñuelos y colocalos sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Mientras sigan calientes, espolvorealos con azúcar.
Los trucos para la receta perfecta
Para que la receta sea un éxito total, hay tres consejos clave que no fallan:
- Punto de la masa: si notás que quedó muy espesa, agregá un chorrito más de leche. Si está demasiado líquida, una lluvia extra de harina será suficiente.
- Temperatura del aceite: es fundamental que el fuego no esté demasiado alto. Si el aceite quema, los buñuelos se dorarán por afuera, pero quedarán crudos y pastosos por dentro.
- Variante saludable: aunque la receta tradicional es frita, también podés cocinarlos al horno en una placa enmantecada hasta que doren, logrando una versión más liviana.