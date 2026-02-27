Cómo hacer buñuelos de banana: la receta riquísima y cremosa con solo 8 ingredientes

Con solo 8 ingredientes que seguramente tenés en tu cocina, podés resolver la merienda de hoy. Tomá nota del paso a paso para que esta receta salga perfecta.

receta-buñuelos-de-banana2

Receta de buñuelos de banana, ingredientes

200 g de harina común

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

100 g de azúcar

2 bananas (preferentemente maduras)

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 cc de leche

Una pizca de sal

Opcional: ralladura de limón o naranja para aromatizar.