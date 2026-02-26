Cómo hacer alfajores de miel artesanales: la receta con masa húmeda y dulce de leche

En el universo de la pastelería argentina, la receta del alfajor de miel ocupa un lugar de privilegio. A diferencia de sus primos hermanos más comerciales, este destaca por una textura rústica y un dulzor profundo que solo la miel de abeja de buena calidad puede aportar.
No es solo un dulce. Los alfajores de miel, que por lo general le gusta a todo el mundo, es un viaje directo a las meriendas en casa de la abuela.
Receta de alfajores de miel: ingredientes
Para obtener aproximadamente una docena de alfajores de miel artesanales, estos son los ingredientes necesarios:
- 150 g de miel
- 300 g de harina 0000
- 100 g de manteca (pomada)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 400 gramos de dulce de leche repostero para el relleno
- Esencia de vainilla, a gusto
- Canela, a gusto
Receta de alfajores de miel, paso a paso
- El cremado de la receta: en un bowl, batí la manteca con la miel hasta lograr una crema homogénea. Si la miel está muy sólida, podés darle un golpe de calor previo de 10 segundos en el microondas.
- Unión: agregá el huevo y la esencia de vainilla. Mezclá bien.
- Secos: incorporá la harina tamizada con el bicarbonato de sodio. Dato clave: No amases demasiado; solo uní los ingredientes hasta formar un bollo tierno. El exceso de amasado endurece la masa.
- Descanso: envolvé la masa en film y llevala a la heladera por al menos 30 minutos. El frío es el secreto de la textura.
- Corte y cocción: estirá la masa (aprox. 5 mm de espesor) y cortá los discos. Llevalos a un horno precalentado a 180°C por solo 8 a 10 minutos. Deben estar apenas dorados en la base pero pálidos arriba.
- El armado: una vez fríos, poné una generosa cantidad de dulce de leche repostero.
Tip de experto para la receta
Si querés elevar el nivel de los alfajores, podés pasar los bordes por coco rallado o nueces picadas para contrastar con la humedad de la miel.
¿Por qué elegir la miel para la receta?
Más allá del sabor de la receta de estos alfajores, la miel aporta una humedad natural que permite que el alfajor se mantenga fresco por más días. Además, el uso de bicarbonato en lugar de polvo de hornear reacciona con la acidez de la miel, logrando esa textura aireada y ese color tostado tan característico.