Cómo hacer milanesas de pimiento morrón: la receta con sabor ahumado que es una delicia

La milanesa es, sin dudas, el ADN de la mesa argentina. Sin embargo, incluso los clásicos permiten una vuelta de tuerca. En el último tiempo, la receta de milanesa de pimiento morrón ha pasado de ser una curiosidad de bodegón a convertirse en la estrella de las cocinas hogareñas que buscan salir de la rutina sin perder la esencia.
Esta receta es muy novedosa y todo el mundo la puede preparar. Se hace con ingredientes que son fáciles de conseguir y un paso a paso bastante accesible de seguir.
Receta de milanesa de pimiento morrón: la esencia está en el ahumado
A diferencia de las versiones que solo llevan pimiento picado en el huevo, la técnica que marca la diferencia consiste en quemar el morrón directamente sobre la hornalla. Este proceso, conocido como "rescoldo", le aporta un sabor ahumado que transforma por completo la proteína.
Receta de milanesa de pimiento morrón, ingredientes
Estos son los ingredientes que se necesitan para poder elaborar el paso a paso de la receta:
- Carne: 1 kg de nalga, peceto o bola de lomo (cortada fina).
- Pimientos: 2 unidades grandes (rojos, para mayor dulzor).
- Apanado: pan rallado de panadería (evitar los industriales muy finos) o panko para más crocantez.
- Ligue: 3 huevos, ajo, perejil fresco y una pizca de mostaza.
Receta de milanesa de pimiento morrón, ingredientes
- El tratamiento del morrón: colocá los pimientos sobre el fuego directo hasta que la piel esté totalmente negra. Guardalos en una bolsa de nylon 10 minutos para que "suden" y pelalos bajo el chorro de agua.
- La pasta de sabor: procesá el morrón asado con los huevos, el ajo y el perejil. Esta mezcla líquida será el "alma" de la milanesa.
- El marinado: Sumergí la carne en esta preparación y dejala descansar en la heladera al menos dos horas. Este es el error más común: la paciencia es lo que garantiza que el sabor del morrón penetre en la fibra de la carne.
- El rebozado: pasá cada pieza por el pan rallado presionando con fuerza. Si buscás una milanesa "de revista", podés hacer un doble apanado.
- Cocción: fritura en aceite caliente (sin que humee) o al horno con una base de aceite bien caliente para que no se seque.
El maridaje ideal de la receta
Esta versión de la receta de milanesa de pimiento morrón, al tener el dulzor y el ahumado del pimiento, se lleva de maravillas con un vino Bonarda joven o un Cabernet Franc, que suelen tener esas notas "pirazínicas" que recuerdan, justamente, al pimiento verde o rojo.
Si querés elevar la apuesta de la receta, servila "a la suiza" con una lluvia de queso mozzarella y unas tiras extra de morrón al natural por encima.