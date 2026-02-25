Cómo hacer milanesas de pimiento morrón: la receta con sabor ahumado que es una delicia

Receta de milanesa de pimiento morrón, ingredientes

Estos son los ingredientes que se necesitan para poder elaborar el paso a paso de la receta:

Carne: 1 kg de nalga, peceto o bola de lomo (cortada fina).

Pimientos: 2 unidades grandes (rojos, para mayor dulzor).

Apanado: pan rallado de panadería (evitar los industriales muy finos) o panko para más crocantez.

Ligue: 3 huevos, ajo, perejil fresco y una pizca de mostaza.

receta-pimientos-morron

Receta de milanesa de pimiento morrón, ingredientes

El tratamiento del morrón: colocá los pimientos sobre el fuego directo hasta que la piel esté totalmente negra. Guardalos en una bolsa de nylon 10 minutos para que "suden" y pelalos bajo el chorro de agua.

sobre el fuego directo hasta que la piel esté totalmente negra. Guardalos en una bolsa de nylon 10 minutos para que "suden" y pelalos bajo el chorro de agua. La pasta de sabor: procesá el morrón asado con los huevos, el ajo y el perejil. Esta mezcla líquida será el "alma" de la milanesa .

. El marinado: Sumergí la carne en esta preparación y dejala descansar en la heladera al menos dos horas. Este es el error más común: la paciencia es lo que garantiza que el sabor del morrón penetre en la fibra de la carne.

El rebozado: pasá cada pieza por el pan rallado presionando con fuerza. Si buscás una milanesa "de revista", podés hacer un doble apanado.

"de revista", podés hacer un doble apanado. Cocción: fritura en aceite caliente (sin que humee) o al horno con una base de aceite bien caliente para que no se seque.

El maridaje ideal de la receta

Esta versión de la receta de milanesa de pimiento morrón, al tener el dulzor y el ahumado del pimiento, se lleva de maravillas con un vino Bonarda joven o un Cabernet Franc, que suelen tener esas notas "pirazínicas" que recuerdan, justamente, al pimiento verde o rojo.

Si querés elevar la apuesta de la receta, servila "a la suiza" con una lluvia de queso mozzarella y unas tiras extra de morrón al natural por encima.