El truco de la cuchara para eliminar el olor a comida en las manos

No importa cuántas veces te laves las manos, el olor no se quita. Esto sucede porque ciertos alimentos liberan compuestos de azufre que se pegan a la piel y no se disuelven fácilmente.

Este truco consiste en frotar tus manos debajo del chorro de agua fría usando un objeto de acero inoxidable, en este caso una cuchara; o puede ser también el grifo de la cocina. Luego de unos segundos de fricción, el olor a comida desaparece de las manos.

¿Por qué funciona el truco de la cuchara para eliminar el olor?

Existe una respuesta científica bastante sencilla y sin nada de magia o engaño. La cuchara no quita el olor a comida por ser una cuchara ni por su forma; lo hace por su composición.

Comidas y alimentos como el ajo y la cebolla contienen aminoácidos sulfoxidos que se liberan al cortarlos y se adhieren a tu piel.

El acero inoxidable está fabricado con aleaciones de hierro y cromo que forman una capa de óxido en la superficie. Cuando frotamos las manos contra el acero, las moléculas de azufre de los alimentos se sienten más atraídas por los metales que por tu piel.

De esta manera, las moléculas (y por lo tanto el olor) se transfieren al metal al ser arrastradas por el agua de la canilla. En resumen, es una especie de imán químico en el que el acero actúa como catalizador, rompiendo los enlaces del azufre y neutralizando el olor.

Otro truco para eliminar el olor a comida de las manos

Si no te convence el truco de la cuchara, también puedes usar algunos ingredientes naturales para neutralizar el olor a comida en las manos.

Por ejemplo, lavarte las manos con jugo de limón es una buena opción, ya que el ácido cítrico es perfecto para neutralizar los malos olores.

Otra opción de truco consiste en frotar tus manos con un poco de café. El café neutraliza el olor de las manos y deja un aroma más rico.