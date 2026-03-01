Colocar cáscaras de naranja en el microondas: por qué hacerlo y para qué sirve

El microondas es, probablemente, el electrodoméstico que más nos salva el día a día, pero también el que más rápido acumula suciedad y olores difíciles de erradicar. Si estás cansado de los químicos abrasivos, existe un truco casero que se ha vuelto viral por su eficacia: utilizar la cáscara de naranja.
Al introducir la cáscara de naranja en el microondas y someterla a calor, los aceites esenciales se liberan en forma de vapor, penetrando en las partículas de comida adheridas y neutralizando las moléculas que causan el mal olor, entre otros beneficios.
Por qué recomiendan colocar cáscaras de naranja en el microondas
La razón por la que este truco funciona no es solo por el aroma. La cáscara de los cítricos contiene una sustancia llamada limoneno. Este compuesto orgánico es un solvente natural de grasas y un potente agente antibacteriano.
A diferencia de los aerosoles que solo enmascaran el olor, el vapor de naranja elimina los aromas a pescado, pochocolos quemados o especias fuertes.
El vapor cítrico ablanda la grasa "fosilizada" en las paredes del microondas, convirtiéndose en un desengrasante natural. El calor, combinado con las propiedades del cítrico, ayuda a reducir la carga bacteriana de las superficies internas.
Limpiar el microondas ya no tiene por qué ser una tarea tediosa ni cargada de productos tóxicos. La cáscara de naranja es una alternativa ecológica, económica y extremadamente placentera para los sentidos. ¿Estás listo para implementar este sistema?
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
- Preparación: coloca las cáscaras de una naranja fresca en un recipiente de vidrio apto para microondas.
- Hidratación: añade unos 300 ml de agua. Esto es vital para generar el vapor necesario y evitar que la cáscara se queme.
- Acción: calienta a potencia máxima durante 5 minutos. Verás cómo el cristal se empaña por completo.
- Reposo: este es el paso más importante. Deja la puerta cerrada por otros 5 minutos. El vapor trabajará por ti, desincrustando la suciedad.
- Finalización: retira el cuenco (¡con cuidado de no quemarte!) y pasa un paño de microfibra. Notarás que la suciedad desaparece sin necesidad de frotar.