Colocar cáscaras de naranja en el microondas: por qué hacerlo y para qué sirve

A diferencia de los aerosoles que solo enmascaran el olor, el vapor de naranja elimina los aromas a pescado, pochocolos quemados o especias fuertes.

El vapor cítrico ablanda la grasa "fosilizada" en las paredes del microondas, convirtiéndose en un desengrasante natural. El calor, combinado con las propiedades del cítrico, ayuda a reducir la carga bacteriana de las superficies internas.

microondas, malos olores Con este truco casero, los malos olores en el microondas desaparecerán.

Limpiar el microondas ya no tiene por qué ser una tarea tediosa ni cargada de productos tóxicos. La cáscara de naranja es una alternativa ecológica, económica y extremadamente placentera para los sentidos. ¿Estás listo para implementar este sistema?

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

coloca las cáscaras de una naranja fresca en un recipiente de vidrio apto para microondas. Hidratación: añade unos 300 ml de agua. Esto es vital para generar el vapor necesario y evitar que la cáscara se queme.

añade unos 300 ml de agua. Esto es vital para generar el vapor necesario y evitar que la cáscara se queme. Acción: calienta a potencia máxima durante 5 minutos. Verás cómo el cristal se empaña por completo.

calienta a potencia máxima durante 5 minutos. Verás cómo el cristal se empaña por completo. Reposo: este es el paso más importante. Deja la puerta cerrada por otros 5 minutos. El vapor trabajará por ti, desincrustando la suciedad.

este es el paso más importante. Deja la puerta cerrada por otros 5 minutos. El vapor trabajará por ti, desincrustando la suciedad. Finalización: retira el cuenco (¡con cuidado de no quemarte!) y pasa un paño de microfibra. Notarás que la suciedad desaparece sin necesidad de frotar.