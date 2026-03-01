Paritarias encarriladas, pelea universitaria, la llegada de Joan Manuel Serrat y algo más

sute docentes paritarias El SUTE, ¿el primero en decir que sí en paritarias?

En paralelo, Educación sigue con el foco puesto en la asistencia, algo que el ministro volvió a remarcar: la pospandemia dejó hábitos flojos en muchas familias y la DGE insiste en que la presencia en las aulas es indispensable. También se multiplicaron las recorridas por escuelas -incluida la que justificó la ausencia de Mercedes Rus en los festejos por las elecciones en el Arena Maipú- y hay expectativa por los próximos movimientos administrativos en el sistema.

La UNCuyo, en plena efervescencia

Hablando de lo educativo, donde hay fuerte agenda para estos días es en la Universidad Nacional de Cuyo. Por la rosca de cara a las elecciones, por la llegada de Joan Manuel Serrat a la provincia para recibir el Doctorado Honoris Causa de esa casa, y porque Javier Milei impulsa una nueva ley de financiamiento a nivel nacional (el mismo tópico por el cual tuvo dos de las marchas más turbulentas en su contra en 2024).

Respecto a las elecciones, desde hace días está confirmado que Gabriel Fidel, vicerrector, va por el rectorado, aunque no lo haga explícito. Lo va a acompañar María Flavia Filippini -esto no es nuevo- en lo que definen como una reedición de lo que fue el Interclaustro, sumando a sectores independientes. Desde adentro quieren barrer con los intentos de ciertos actores de ligar a Filippini con el peronismo.

Se dice que todavía no está totalmente hablado entre él y Esther Sanchez que el vice se vaya a lanzar. El asunto es que la propia rectora no desistiría de ir por un nuevo mandato, como marca la tradición desde la vuelta de la democracia hasta acá: nadie va por un único mandato en la UNCuyo.

gabriel fidel esther sanchez Se vienen las elecciones en la UNCuyo. Aquí, Gabriel Fidel y Esther Sanchez.

Javier Ozollo vuelve a sonar con fuerza entre los opositores. En realidad, más que sonar, lo dice abiertamente: lanzó un espacio llamado Proyecto Universidad. Para llegar al rectorado hay un cupo de género, con lo cual la vice de Ozollo tiene que ser mujer. Está sondeando a alguien que venga del radicalismo -por supuesto, del radicalismo línea Yacobitti y Lousteau y no del radicalismo libertario-.

También Fernanda Bernabé, decana de Ciencias Políticas Empresariales en la Champagnat y directora del Centro de Estudios de Estado e Innovación Pública en la Cuyo, se anota en la carrera al rectorado. Puede haber un “merge” de espacios de oposición. El miércoles, a las 18, harán un encuentro en la Quinta Sección con otras figuras conocidas como Adolfo “Toti” Cueto. A la salida es probable que se anuncie una fórmula. Podría ser la primera oficial.

El factor Serrat

Pero esto casi que queda en segundo plano, porque estamos a horas de que venga a Mendoza Joan Manuel Serrat; justamente a la Universidad de Cuyo. Todo se encaró el año pasado y, de a poco, se fue logrando el “sí” del catalán. El 12 va a tocar con la Orquesta Sinfónica UNCuyo, pero si alguien quiere escuchar éxitos del Nano está equivocado, porque todo el show estará encarado para un repertorio de música cuyana. Es un concierto que será pago y, ojo, aquí viene probablemente el dato más relevante de toda esta nota: el acuerdo es que Serrat no cante, sino que sea simplemente un homenaje hacia él.

Sin embargo, el trabajo fino e intenso de esta semana -que ya arrancó días atrás- está orientado a que Serrat cante una canción en Mendoza (una sola, una única canción). Vayamos preparándonos, porque hay muchas posibilidades de que eso suceda. Contestaría esta semana.

Joan Manuel Serrat 1 Serrat viene a Mendoza, pero no a cantar... o poquito.

Parece que van por separado: Gabriel Fidel y Esther Sanchez. Después hay una distinción protocolar, por supuesto, para invitar al acto de entrega del doctorado.

Va a quedar mucha gente afuera porque las peticiones son más que masivas. Y, lo que sí, ya dispusieron y arreglaron todo para que la conferencia de prensa se transmita en vivo por YouTube, porque varios van a querer estar.

De todos modos, el asunto se viene manejando sin hacer demasiado ruido. Cuentan desde adentro que, en el medio, está la Vendimia y no quieren opacar ni un poco la celebración. Celebración que ya tiene todo listo y que tendrá el cupo de funcionarios nacionales bastante acotado. De hecho, no hay ningún dato más que sumar a lo ya conocido: desde hace días se sabe que la vicepresidenta Victoria Villarruel va a venir y, desde el jueves, que vendrá el ministro de Economía Luis Caputo. Ahí se cierra todo. No viene ni un solo funcionario más.

Vendimia sin muchas visitas pero...

Pero en materia vitivinícola podemos estar a las puertas de algo groso. El próximo jueves, Vargas Arizu se reúne con Pablo Lavín, que es el negociador con los Estados Unidos en el marco del acuerdo de comercio con Donald Trump, pensando en las economías regionales. El convenio con Argentina ya fue cerrado, pero falta mucha de la letra fina y, en esos ajustes que restan, está todo por ganar para Mendoza si se juegan bien las cartas y con algo de viento a favor.

Se está negociando por lo bajo un cupo para arancel bajísimo o directamente arancel cero para el vino. Lo que pretende Mendoza -y ya lo formalizó en un pedido que tienen en Buenos Aires- son concretamente 80 millones de litros.

viñateros.jpg Viñateros ya preparan una protesta.

El impacto que podría tener -dicen- es que duplique el porcentaje que tiene la provincia en el mercado mundial de la bebida: de 2,9% a casi 6%. Son expectativas.

Lo concreto es que la semana que viene esa reunión, hasta ahora recontra confidencial, podría dar un avance para saber qué opinan en el país del norte de esta posibilidad y para cuándo podemos estar tomando ese beneficio. Es más: el dato que circula en Casa de Gobierno es que el propio Luis Caputo, que va a estar el sábado en Mendoza, también estaría el jueves en ese encuentro y en tierras mendocinas. Serían dos visitas en 72 horas. Igual, el que va a tener datos puntuales de todo esto es el propio Alfredo Cornejo, que se va a Nueva York en la comitiva de Javier Milei, invitado por él.

Vargas Arizu dio algunos detalles de qué pasará con la cosecha esta semana en Nihuil, y quien saltó a la yugular fue la diputada provincial -y especialista en el tema- Gabriela Lizana. Vargas Arizu dio a entender que no se podía intervenir en el mercado de la manera en que cierta parte de los productores están pidiendo -que es comprar un poco de la uva para fijar el precio más arriba, como se ha hecho en otras oportunidades- porque eso fue una de las razones por las cuales vino la sanción antidumping contra la provincia. “No podemos comprar vino ni poner valores, porque eso fue lo que nos llevó a la sanción”, dijo puntualmente.

Lizana calificó esa definición como una “burrada” en una nota de opinión que hizo circular y afirmó que, justamente al contrario, la intervención del Estado puede elevar el precio de la uva, subir el precio del mosto y/o del vino, y que, ya que el dumping se configura cuando un país detecta que se vende por debajo de los precios de producción, entonces jamás una intervención podría generarlo. Justamente, no podría generar una acusación de dumping, sino al contrario, ratificó la dirigente.

De alguna manera, puede haber “entrado la bala” -como se dice ahora- porque hay cierto recule en la versión oficial. El Gobierno ahora marca que la intervención del Estado, independientemente de que te sancionen o no con dumping, “va en contra de nuestras convicciones”. Es decir, no hay una reafirmación de que el dumping puede tener que ver con intervenir, como sí se sostuvo (o, cuanto menos, se entendió) al principio.

Igualmente, sí hay una intervención fuerte del Ejecutivo: en los créditos, por ejemplo. Está el 24% de tasa —subsidiada— para las bodegas y productores, exclusivo del Banco Nación para Mendoza. Y además ya asoma la posibilidad de que el Fondo de Transformación trabaje con 12 bodegas en particular que no tendrían los papeles en regla para poder acceder a ese beneficio. También está la intención de subsidiar la tasa en dólares para exportadores, lo que aumentaría la demanda de uva en las fincas y evitaría que quede colgada. Y no son las únicas ayudas.

Los productores ya hablan de que hay 30% menos de cosecha para esta misma época del año si la comparamos con 2025. El Gobierno relativiza estos números, aunque no tanto: dice que la caída está entre 17% y 20%. Aunque el INV, horas después, lo oficializó en 26%. De todos modos, ven una luz al final del túnel y ya tienen medido -se conocerá pronto- un crecimiento en el consumo de vinos. Creen que a fin de año se va a mejorar y que se va a ver en las cifras finales de 2026: una especie de freno al desplome que venimos viendo.

rodolfo vargas arizu El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

¿Y lío puede haber? Sí. Los viñateros del Este están viendo si salen a movilizarse de nuevo, pero depende mucho de que “se sumen todos”. Si se incorporan Lavalle y San Carlos, va a haber una caravana o ruidazo esta semana. Pero si van a ser los mismos de siempre, han decidido que no tiene sentido porque no alcanza para mover la aguja. O todos o ninguno.

De cualquier manera, son movimientos que, por supuesto, desde el Gobierno califican como meramente “políticos” y que buscan hacer quilombo para arruinar el clima de Vendimia y perjudicar al oficialismo.

“Entre esos tipos y yo hay algo personal”, diría nuestro visitante ilustre.