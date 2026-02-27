El Gobierno de Mendoza mejoró la oferta salarial presentada en paritarias a los docentes nucleados en el SUTE y elevó el incremento ofrecido del 7% al 10% acumulado al mes de mayo. La nueva oferta presentada se discutirá con los docentes en asambleas.
El Gobierno mejoró la oferta salarial al SUTE en paritarias y ahora los docentes definirán si aceptan
La propuesta pasó del 7% al 10% acumulado a mayo. El sindicato analizará la oferta en escuelas mientras siguen tensiones paritarias con otros gremios estatales
Desde el sindicato confirmaron que la propuesta será discutida en las escuelas y plenarios departamentales antes de una definición formal. El avance en la negociación docente contrasta con el escenario de mayor tensión que el Ejecutivo mantiene particularmente con ATE, a quienes les suspendió la negociación salarial por anunciar medidas de fuerza en medio del intercambio por salarios.
Mejora salarial y análisis en las escuelas
Según informó oficialmente el Gobierno provincial, la nueva oferta salarial contempla un aumento del 10% acumulado hasta mayo de 2026, mejorando la propuesta inicial presentada durante las primeras reuniones paritarias.
El Ejecutivo destacó que la reformulación busca acercar posiciones con el sector docente y sostener el diálogo dentro del ámbito de negociación. Tras recibir el ofrecimiento, el SUTE resolvió bajarlo a las bases para su análisis, mecanismo habitual antes de aceptar o rechazar una propuesta salarial.
De esta manera, serán los trabajadores de la educación quienes definan en los próximos días si el planteo resulta suficiente o si el gremio deberá volver a la mesa paritaria con nuevos pedidos. La discusión se da en el inicio del ciclo lectivo y en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses.
Rechazo de Ampros y panorama paritario
El escenario también suma diferencias con la Ampros, sindicato que representa a profesionales de la salud, que esta semana rechazó la propuesta oficial del 7% presentada en su propia mesa paritaria.
Desde el gremio consideraron insuficiente el ofrecimiento y reclamaron una recomposición mayor que contemple la situación salarial del sector sanitario.
Así, mientras los docentes analizan una oferta mejorada y mantienen abierta la negociación, el Gobierno enfrenta un frente sindical heterogéneo: avances parciales en Educación y conflictos activos en otras áreas estatales. El resultado de la consulta del SUTE marcará ahora el rumbo inmediato de una paritaria que sigue en desarrollo.