El Gobierno mejoró la oferta salarial al SUTE en paritarias y ahora los docentes definirán si aceptan

El Ejecutivo destacó que la reformulación busca acercar posiciones con el sector docente y sostener el diálogo dentro del ámbito de negociación. Tras recibir el ofrecimiento, el SUTE resolvió bajarlo a las bases para su análisis, mecanismo habitual antes de aceptar o rechazar una propuesta salarial.

De esta manera, serán los trabajadores de la educación quienes definan en los próximos días si el planteo resulta suficiente o si el gremio deberá volver a la mesa paritaria con nuevos pedidos. La discusión se da en el inicio del ciclo lectivo y en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses.

Rechazo de Ampros y panorama paritario

El escenario también suma diferencias con la Ampros, sindicato que representa a profesionales de la salud, que esta semana rechazó la propuesta oficial del 7% presentada en su propia mesa paritaria.

Desde el gremio consideraron insuficiente el ofrecimiento y reclamaron una recomposición mayor que contemple la situación salarial del sector sanitario.

Así, mientras los docentes analizan una oferta mejorada y mantienen abierta la negociación, el Gobierno enfrenta un frente sindical heterogéneo: avances parciales en Educación y conflictos activos en otras áreas estatales. El resultado de la consulta del SUTE marcará ahora el rumbo inmediato de una paritaria que sigue en desarrollo.