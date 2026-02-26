El Gobierno suspendió la paritaria con ATE hasta que Trabajo defina si el paro convocado es legal

En ese contexto, el Ejecutivo pidió que no se fije una nueva fecha de cuarto intermedio hasta que la Subsecretaría de Trabajo evalúe la legalidad de la medida de fuerza y resuelva la situación planteada. En la práctica, esto implica que no habrá nuevas reuniones salariales con ATE hasta que exista una definición administrativa.

paritarias ate iranzo (1) Las paritarias entre el Gobierno y ATE quedaron suspendidas por el momento. Foto de archivo

Desde el Gobierno también señalaron que la medida anunciada involucra servicios considerados esenciales, particularmente en el área de Salud, lo que -según su postura- agrava el escenario y justifica la intervención laboral solicitada.

Además, advirtieron que el paro no respetaría los plazos legales de notificación previa establecidos por la normativa vigente.

El rechazo de ATE y la ratificación del paro

Del lado gremial, ATE rechazó la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial equivalente a un incremento del 7% para el primer semestre del año, al considerarla insuficiente frente a la situación económica actual.

El sindicato informó que finalizó la primera ronda de audiencias sectoriales sin acuerdo y denunció irregularidades e incumplimientos paritarios por parte del Ejecutivo provincial. También cuestionó la decisión oficial de suspender las próximas reuniones, a la que calificó como "una represalia vinculada con la participación gremial en la jornada nacional de protesta".

Pese al planteo del Gobierno, ATE ratificó el paro y las movilizaciones previstas para este viernes 27 de febrero, que incluirán concentraciones y actividades en distintos puntos del Gran Mendoza y otros departamentos.

Un conflicto atravesado por el contexto nacional

La negociación con ATE se dio en una semana en la que el Gobierno provincial avanzó con paritarias simultáneas con distintos sindicatos estatales. Este jueves era el turno de los trabajadores de Administración Central, personal de Parque y Ecoparque, Medioambiente -Régimen 36- y guardaparques.

Según aseguraron desde el sindicato, las medidas de fuerza fueron anunciadas la semana pasada y tienen que ver también con una jornada de protesta convocada a nivel nacional contra la reforma laboral y modificaciones vinculadas con la Ley de Glaciares..

Ese cruce de agendas terminó por tensar la negociación local: mientras el Ejecutivo planteó que se trataba de acciones directas incompatibles con la discusión salarial en curso, el sindicato sostuvo que la protesta responde a reclamos más amplios y excede la paritaria provincial.

Por ahora, el proceso de paritarias quedó en pausa. La continuidad de las negociaciones dependerá de la resolución que adopte la Subsecretaría de Trabajo sobre la legalidad del paro, mientras ambas partes mantienen posiciones firmes y el conflicto suma un nuevo capítulo.