Imputabilidad de menores: Gobierno e Iglesia Católica acordaron trabajar con la Justicia

Imputabilidad de menores 2 Darle más posibilidades de realizar actividades artísticas y recreativas a los jóvenes internos en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil es una de las propuestas a trabajar Foto: Ministerio de Educación

Según detalló Álvarez, la intención es empezar a discutir aspectos operativos y criterios de aplicación para evitar improvisaciones si finalmente se aprueba la ley nacional.

El vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedectis, había anticipado días atrás que la Iglesia buscaba generar instancias de trabajo conjunto orientadas a la prevención y al acompañamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Cómo funciona hoy el sistema penal juvenil en Mendoza

La subsecretaria explicó que la provincia cuenta desde hace años con un sistema de responsabilidad penal juvenil que trabaja con equipos interdisciplinarios y medidas diferenciadas según cada caso judicial.

Actualmente hay 48 adolescentes privados de libertad, todos entre 16 y 18 años, mientras que otros jóvenes cumplen medidas alternativas sin internación, bajo supervisión y acompañamiento en sus comunidades.

Estos equipos realizan seguimiento individual, familiar y comunitario con el objetivo de favorecer la reintegración social y educativa de los jóvenes, además de monitorear el cumplimiento de las medidas dispuestas por los jueces.

Qué cambiaría si baja la edad de imputabilidad

Si el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores se convierte en ley, Mendoza debería adaptar parte de su estructura. Álvarez señaló que el principal desafío será ampliar espacios de internación y fortalecer los equipos especializados que intervienen en estos casos de imputabilidad de menores.

Imputabilidad de menores 3 Chicos que no han tenido acceso a derechos desde la infancia, estos son los más vulnerables y que pueden terminar en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Prensa ministerio de Educación

La funcionaria indicó que también será necesario contar con mayor presupuesto para infraestructura, personal y programas de inclusión vinculados a educación, deporte y capacitación, recursos que deberían provenir en parte del Gobierno nacional.

Aunque reconoció que podría aumentar la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil, sostuvo que la provincia ya trabaja con una perspectiva de derechos y prevención que no sería nueva frente al cambio normativo.

Prevención y acceso a derechos, el eje del planteo

Álvarez consideró que centrar el debate únicamente en la edad de imputabilidad implica un diagnóstico incompleto del problema. Según explicó, la mayoría de los jóvenes que llegan al sistema penal juvenil atraviesan trayectorias marcadas por la falta de acceso a derechos básicos y situaciones de violencia.

En ese sentido, destacó la importancia del acompañamiento familiar, el acceso a la educación y la atención en salud mental como herramientas fundamentales para evitar la reincidencia y promover la inclusión social.

El Gobierno y la Iglesia acordaron convocar al Poder Judicial a esta mesa de trabajo, que buscará avanzar en esos lineamientos ante la inminente aprobación del proyecto nacional.