Cuenta regresiva para la sanción definitiva de tres leyes claves para el gobierno de Milei

El gobierno nacional entra en una semana decisiva para su agenda legislativa. El Ejecutivo blindó los acuerdos necesarios antes del cierre del período de sesiones extraordinarias en el Congreso, previsto para el 28 de febrero y en los que se buscará la sanción definitiva de leyes clave para la gestión de Javier Milei.
Este martes se repetirá la reunión de los alfiles del presidente. Del encuentro del lunes participaron figuras clave del entorno presidencial, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor Santiago Caputo. También estuvieron presentes los referentes parlamentarios Martín Menem (Diputados) y Patricia Bullrich (titular del bloque de LLA en el Senado), quienes coordinaron los pasos a seguir en la Cámara Alta.
El cronograma de las sesiones
Según lo planificado por el oficialismo, el Senado tendrá una actividad intensa dividida en tres jornadas clave:
- Martes 24: sesión para la designación de autoridades de la Cámara.
- Jueves 26: se tratará el nuevo Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados. El proyecto busca reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. De aprobarse sin cambios, se convertirá en ley.
- Viernes 27: será el turno de la Reforma Laboral. El texto regresa al Senado tras sufrir modificaciones en la Cámara de Diputados. Al respecto, Patricia Bullrich confirmó que se respetará el acuerdo alcanzado en la cámara baja para eliminar el polémico artículo sobre licencias médicas.
Temas en disputa: Glaciares y Acuerdo con la UE
En la jornada del viernes también se someterá a votación la modificación de la Ley de Glaciares. Este proyecto busca permitir actividades industriales y extractivas en áreas periglaciales y delegar mayores facultades de decisión a las provincias. Según fuentes oficiales, este ha sido uno de los puntos más complejos de negociar debido a las resistencias ambientales y políticas.
Finalmente, el Gobierno espera obtener la sanción definitiva del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, completando así un paquete de reformas que el presidente Javier Milei busca tener cerradas antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.