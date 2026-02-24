Cuenta regresiva para la sanción definitiva de tres leyes claves para el gobierno de Milei

Este martes se repetirá la reunión de los alfiles del presidente. Del encuentro del lunes participaron figuras clave del entorno presidencial, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor Santiago Caputo. También estuvieron presentes los referentes parlamentarios Martín Menem (Diputados) y Patricia Bullrich (titular del bloque de LLA en el Senado), quienes coordinaron los pasos a seguir en la Cámara Alta.

martin menem, patricia bullrich y diego santilli Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

El cronograma de las sesiones

Según lo planificado por el oficialismo, el Senado tendrá una actividad intensa dividida en tres jornadas clave: