Se vienen 48 horas frenéticas en el Senado para darle sanción definitiva a cuatro leyes clave

De aprobarse, Argentina picaría en punta para capturar cuotas de exportación, aunque el debate promete cruces con la oposición por el impacto en sectores industriales específicos.

reforma laboral senado El Senado cierra el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Noticias Argentinas

Glaciares en el Agenda

Se espera que este mismo jueves se avance en la modificación de la Ley de Glaciares, una medida que busca "destrabar" inversiones mineras en la zona periglacial, generando una fuerte resistencia de colectivos ambientalistas.

Reforma Laboral e Imputabilidad de Menores para el viernes

El viernes será el turno de los temas de mayor sensibilidad social y jurídica. La Cámara Alta debatirá dos proyectos que han polarizado a la opinión pública:

Ley de Modernización Laboral: El oficialismo busca sancionar la reforma laboral que flexibiliza contratos y modifica el sistema de indemnizaciones. Según, la CGT ya se encuentra en estado de alerta tras su reunión de este miércoles, donde definieron una "estrategia judicial" para frenar la ley en los tribunales si es aprobada, mientras evalúan movilizarse al Congreso.

Régimen Penal Juvenil: El viernes se tratará el nuevo régimen que propone bajar la edad de imputabilidad de menores. Hace 15 días la Cámara de Diputados de la Nación aprobó que proyecto que baja la imputabilidad de los 16 a los 14 años.

El Gobierno apuesta a una victoria total antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo, mientras la oposición dialoguista negocia modificaciones de último minuto para acompañar el paquete oficialista.