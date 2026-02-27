Tras la necropsia, se supo de qué murió el operario que trabajaba para Vendimia

Los peritos forenses determinaron además que no se observaron signos traumáticos visibles, por lo que la causa del fallecimiento no pudo establecerse en esta primera instancia.

Ante ese escenario, los especialistas resolvieron avanzar con análisis anatomopatológicos, estudios que consisten en examinar tejidos y órganos para detectar posibles fallas orgánicas, patologías previas o alteraciones que expliquen la descompensación.

Qué significa una “muerte blanca”

En términos médicos y judiciales, la expresión “muerte blanca” se utiliza de manera provisoria cuando una persona fallece sin signos externos que permitan identificar inmediatamente el motivo.

Esto implica que la investigación continúa abierta hasta obtener resultados de laboratorio que permitan determinar si existió una causa cardíaca, neurológica, metabólica u otra condición clínica que haya provocado la muerte.

Los estudios complementarios suelen demorar varios días, ya que requieren análisis microscópicos de órganos y tejidos.

El contexto de la muerte del operario

El joven se descompensó mientras realizaba tareas técnicas vinculadas al armado vendimial en el teatro griego Frank Romero Day y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras el hecho, la Justicia inició actuaciones para esclarecer lo ocurrido y ordenar las pericias correspondientes. Con los resultados preliminares de la necropsia, quedó descartada la existencia de violencia o de un accidente eléctrico como causa directa.

Ahora la investigación quedará a la espera de los estudios anatomopatológicos, cuyos resultados serán determinantes para establecer con precisión qué provocó la muerte del trabajador.