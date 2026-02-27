Si escuchaste y viste un saltamontes en tu casa o jardín durante el día, te contamos qué significa y por qué es bueno

saltamontes (1) Es muy común escuchar y ver durante el día a un saltamontes, estés donde estés ya sea campo o ciudad.

¿Qué representa un saltamontes desde el Feng Shui?

Desde la mirada simbólica del Feng Shui, el saltamontes tiene una interpretación muy positiva. Se lo asocia con abundancia, avance y crecimiento. Su capacidad de dar grandes saltos simboliza progreso en la vida. Respecto al cambio y las oportunidades el salto representa decisiones importantes y movimientos hacia nuevas etapas.

Si aparece dentro de la casa, algunas corrientes del Feng Shui interpretan que la energía del lugar está en armonía. En varias culturas orientales, además, escuchar su sonido se vincula con noticias favorables o movimientos positivos en el plano personal o económico.

Qué significa ver u escuchar a un saltamontes

Desde el punto de vista biológico, el saltamontes es un insecto del orden Orthoptera, pariente cercano de grillos y langostas. Su aparición suele tener explicaciones muy concretas:

Hay vegetación cerca: los saltamontes se alimentan de hojas, pastos y plantas tiernas. Si tenés jardín, macetas o espacios verdes alrededor, es normal que aparezcan.

saltamontes (2) Debido a que los saltamontes son tan buenos para saltar, muchas personas se sorprenden al saber que también vuelan.

Buscan calor: son animales de sangre fría (ectotermos), por lo que necesitan temperatura ambiente alta para activarse. En primavera y verano se vuelven mucho más visibles.

Hay cambios climáticos: después de lluvias o días muy húmedos, pueden desplazarse buscando zonas secas o refugio.

Hay ambiente saludable en tu casa y jardín: en regiones como la Región Pampeana o en ciudades con muchos espacios verdes como Buenos Aires, su presencia suele indicar biodiversidad y equilibrio natural.