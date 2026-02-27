Si escuchaste y viste un saltamontes en tu casa o jardín durante el día, te contamos qué significa y por qué es bueno

Inicio Sociedad Casa
Ver y oír un saltamontes en tu casa o merodeando en tu jardín, puede ser algo normal, sin embargo, para el Feng Shui esconde un gran significado

Por Martina Baiardi [email protected]
Escuchar y ver un saltamontes en el jardín o incluso dentro de casa puede generar distintas sensaciones: para algunos es un sonido relajante; para otros, verlo es una incógnita. Sin embargo, tanto el Feng Shui como la biología coinciden en algo. Su presencia no es casual. Te contamos qué significa la presencia de este insecto por qué puede ser una buena señal.

De seguro los has escucuchado durante la noche al ir a comprar, al salir al jardín o incluso al ir a dormir. Son insectos nocturnos porque los machos usan sus alas para crear el canto ruidoso a fin de atraer a las hembras. Pero lo cierto es que cuando ingresan a una vivienda, no lo hacen al azar.

Más allá de esta explicación lógica y natural de la vida, distintas corrientes filosóficas y energéticas consideran que su presencia tiene un simbolismo particular. Hoy lo desciframos desde el Feng Shui.

Es muy común escuchar y ver durante el día a un saltamontes, estés donde estés ya sea campo o ciudad.

¿Qué representa un saltamontes desde el Feng Shui?

Desde la mirada simbólica del Feng Shui, el saltamontes tiene una interpretación muy positiva. Se lo asocia con abundancia, avance y crecimiento. Su capacidad de dar grandes saltos simboliza progreso en la vida. Respecto al cambio y las oportunidades el salto representa decisiones importantes y movimientos hacia nuevas etapas.

Si aparece dentro de la casa, algunas corrientes del Feng Shui interpretan que la energía del lugar está en armonía. En varias culturas orientales, además, escuchar su sonido se vincula con noticias favorables o movimientos positivos en el plano personal o económico.

Qué significa ver u escuchar a un saltamontes

Desde el punto de vista biológico, el saltamontes es un insecto del orden Orthoptera, pariente cercano de grillos y langostas. Su aparición suele tener explicaciones muy concretas:

Hay vegetación cerca: los saltamontes se alimentan de hojas, pastos y plantas tiernas. Si tenés jardín, macetas o espacios verdes alrededor, es normal que aparezcan.

Debido a que los saltamontes son tan buenos para saltar, muchas personas se sorprenden al saber que también vuelan.

Buscan calor: son animales de sangre fría (ectotermos), por lo que necesitan temperatura ambiente alta para activarse. En primavera y verano se vuelven mucho más visibles.

Hay cambios climáticos: después de lluvias o días muy húmedos, pueden desplazarse buscando zonas secas o refugio.

Hay ambiente saludable en tu casa y jardín: en regiones como la Región Pampeana o en ciudades con muchos espacios verdes como Buenos Aires, su presencia suele indicar biodiversidad y equilibrio natural.

