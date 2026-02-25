Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando leche condensada: trampa casera efectiva

Las cucarachas tienen un sentido del olfato muy desarrollado y se sienten atraídas por sustancias altas en azúcar y grasa, como sucede con este lácteo.

Al enfrentarse a una invasión de cucarachas, la constancia es clave. Esta trampa es letal porque el insecto ingiere la mezcla y, al regresar al nido, contamina al resto de la colonia.

leche condensada.jpg La leche condensada es un efectivo atrayente de cucarachas, formando una parte importante en la trampa casera.

Para que este método realmente logre eliminar a las cucarachas, es necesario mezclar el cebo con un agente activo, generalmente ácido bórico. El proceso es sencillo:

Mezcla partes iguales de leche condensada y ácido bórico en polvo hasta formar una pasta maleable. Crea pequeñas bolitas o coloca la mezcla en tapas de refresco recicladas. Ubica estas trampas en puntos estratégicos: detrás de la nevera, bajo el fregadero y cerca de grietas en las paredes.

Debido a que la mezcla utiliza ingredientes dulces, es extremadamente importante colocar las trampas en lugares inaccesibles para niños y mascotas. ¿Estás listo para probarla?

Enfermedades causadas por las cucarachas