Cómo ahuyentar a las moscas de tu habitación usando una linterna: trampa casera efectiva

Al caer la tarde o en habitaciones con poca ventilación, las moscas suelen desorientarse, quedando atrapadas en un ciclo de vuelo errático, y ahí es donde entra en juego la linterna.

Este método, conocido coloquialmente como el "amanecer falso", requiere apenas dos elementos: oscuridad total y una fuente de luz dirigida.

Oscuridad absoluta: el primer paso es sellar cualquier entrada de luz. Cierra cortinas, persianas y apaga cualquier dispositivo electrónico que emita brillo. Tu habitación debe quedar en penumbra total para que el insecto pierda su punto de referencia.

El cebo lumínico: utiliza una linterna potente o el flash de tu teléfono móvil. Dirige el haz de luz hacia una puerta abierta o una ventana entreabierta que dé hacia el exterior o hacia un área iluminada de la casa.

utiliza una linterna potente o el flash de tu teléfono móvil. Dirige el haz de luz hacia una puerta abierta o una ventana entreabierta que dé hacia el exterior o hacia un área iluminada de la casa. La expulsión: en cuestión de minutos, la mosca, guiada por su fototaxia positiva, volará directamente hacia el haz de luz. Una vez que el insecto cruce el umbral, simplemente cierra la vía de acceso.

Por qué elegir este truco casero

A diferencia de los aerosoles tradicionales, este truco no deja residuos tóxicos en tu lugar de descanso ni manchas en las paredes. Es la solución ideal para quienes buscan mantener su hogar libre de plagas de forma ecológica.

Además, al no implicar contacto físico, evitas la propagación de bacterias que las moscas suelen transportar en sus patas. ¿Lo elegirás sobre los productos químicos?