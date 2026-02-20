Cómo eliminar a las moscas de casa usando una banana pasada: trampa casera efectiva

Por eso, en lugar de tirar la banana a la basura, puedes convertirla en el componente principal de una trampa mortal. Además, para realizar una trampa casera efectiva, necesitarás papel film, un recipiente de vidrio y cinta adhesiva.

banana madura Con una banana madura, puedes ponerle fin a las plagas en tu casa.

Para que este método sea realmente efectivo contra las plagas, no basta con dejar la fruta expuesta; el secreto está en el diseño del "embudo".

Preparar el cebo: corta la banana en rodajas pequeñas y colócalas en el fondo del frasco de vidrio. Puedes machacarlas un poco para liberar más aromas. Crear el embudo: enrolla un trozo de papel para formar un cono. La punta del cono debe tener un agujero de apenas unos milímetros (lo suficiente para que pase una mosca). Sellar la trampa: coloca el cono boca abajo sobre el frasco. La parte ancha debe cubrir la boca del frasco y la punta estrecha debe quedar suspendida sobre la fruta, sin tocarla. Asegura los bordes con cinta adhesiva para que no queden fugas. Ubicación estratégica: coloca el dispositivo en áreas críticas, como cerca del bote de basura o en la encimera de la cocina.

Cómo funciona esta trampa

La física detrás de esta trampa es simple pero brillante. Las moscas entran fácilmente siguiendo el rastro del aroma a través del agujero grande del embudo.

Sin embargo, una vez dentro, su instinto las lleva a intentar escapar volando hacia arriba o hacia los lados del frasco. Al no poder localizar el pequeño orificio de entrada desde el interior, las moscas quedan atrapadas definitivamente.