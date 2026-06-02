Paso a paso: cómo quitar las manchas de humedad de las paredes con poco presupuesto y sin esfuerzo

Uno de los mayores problemas estructurales que se pueden originar en nuestro hogar es la presencia de humedad en las paredes. Esto, a su vez, promueve el desarrollo de manchas, las cuales atentan contra la decoración de la sala. Por este motivo, resulta primordial aprender a erradicar el problema y a continuación te diré cuál es el mejor truco casero para hacerlo.
El truco definitivo para quitar las manchas de humedad de las paredes
Antes de aprender a quitar las manchas de humedad de las paredes, es fundamental saber cuál es el origen de la misma. Si se trata de un problema generado por el vapor de la ducha o de la cocina, bastará con abrir las ventanas para ventilar el ambiente. En cambio, si el inconveniente se origina a partir de un caño roto que filtra agua, tendremos que repararlo sí o sí.
Una vez detectado y solucionado el origen del inconveniente, pasaremos a conocer de qué forma quitar las manchas de la pared. En este sentido, necesitaremos los siguientes materiales y luego tendremos que respetar al pie de la letra un preciso instructivo:
Ingredientes
- 1 taza de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de sal
- 1 cucharada de detergente
- 3 tazas de agua
- 2 tazas de vinagre
- Cepillo
- Esponja
- Enduido
Procedimiento
- La elaboración inicia combinando dentro de un recipiente el bicarbonato de sodio junto con la sal y el detergente
- A esta base seca, agregar de manera paulatina los líquidos, es decir, el agua y el vinagre, revolviendo constantemente hasta lograr una mezcla perfectamente homogénea y libre de grumos
- Una vez que la preparación esté lista, debemos frotar enérgicamente con el cepillo toda la zona dañada. La meta es retirar cualquier resto de pintura, yeso o material que haya sido corrompido por la humedad, dejando la pared limpia
- A continuación, mediante el uso de la esponja, esparcir la solución fabricada sobre el sector donde estaba la mancha de humedad
- Dejar que la preparación se seque en su totalidad
- Aplicar una capa de enduido para alisar.
De esta forma, la mancha de humedad será problema del pasado y la pared estará lista para ser pintada con el color que quieras.