Paso a paso: cómo quitar las manchas de humedad de las paredes con poco presupuesto y sin esfuerzo

El truco definitivo para quitar las manchas de humedad de las paredes

Antes de aprender a quitar las manchas de humedad de las paredes, es fundamental saber cuál es el origen de la misma. Si se trata de un problema generado por el vapor de la ducha o de la cocina, bastará con abrir las ventanas para ventilar el ambiente. En cambio, si el inconveniente se origina a partir de un caño roto que filtra agua, tendremos que repararlo sí o sí.