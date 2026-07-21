Qué puedo hacer para evitar la humedad por condensación en el interior de la casa

Existen varios tipos de humedad con sus causas y consecuencias particulares.

La mala ventilación de las habitaciones de la casa, las temperaturas altas en el interior, el material de las paredes y la limpieza influyen en este tipo de problemas de humedad.

Es el tipo de humedad más común en el invierno, pero también existen otros. Por ejemplo, la humedad por capilaridad que se forma por culpa del agua subterránea que sube por los poros de los materiales de la casa.

También existe humedad por filtración, que es una de las más dañinas y peligrosas si no se resuelve. Se produce porque alguna cañería está rota en el interior de la pared o porque el agua de lluvia penetra desde el exterior al interior de la casa.

¿Cómo se puede evitar la humedad por condensación en la casa?

Para evitar la humedad por condensación en casa, hay que intentar mantener un equilibrio entre una buena ventilación interna y una temperatura de la calefacción moderada.

Ventila la casa con la calefacción apagada por lo menos una vez al día durante 20 minutos para renovar el aire y reducir el vapor en los cristales o ventanas.

La ventilación es clave para combatir la humedad.

Evita la calefacción muy alta sin una salida de aire. Se puede dejar apenas abierta la ventana para que no se junte vapor. También hay que evitar otras fuentes de vapor de agua, como la ropa húmeda recién salida del lavarropas en el interior de la casa.

Aísla las zonas frías que pueden generar vapor. Esto se realiza, por ejemplo, colocando aislantes o cortinas térmicas en las ventanas.