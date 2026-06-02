Comenzó a operar la primera empresa de cannabis medicinal habilitada por el régimen provincial

Qué regula la ley de cannabis medicinal en Mendoza

La Ley Provincial 9.617 creó el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial, una herramienta destinada a autorizar y fiscalizar las actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización de cannabis con fines medicinales, terapéuticos, paliativos del dolor e industriales.

Según informó el Gobierno provincial, el sistema contempla registros digitales para productores, profesionales, asociaciones y otros actores vinculados a la actividad. También prevé mecanismos de control y seguimiento sobre la producción.

Durante la presentación, Mema señaló que la Provincia avanza además en acuerdos con otras jurisdicciones y en la puesta en funcionamiento de un laboratorio destinado al control de calidad de los productos derivados del cannabis.

Nuevas oportunidades productivas en torno del cannabis medicinal

cannabis medicinal 2 Según el Gobierno provincial, el sistema contempla registros digitales para productores, profesionales y asociaciones vinculadas al cultivo de cannabis medicinal. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza

La habilitación de Wichan S.A.S. representa el primer ingreso formal de una empresa al régimen productivo creado por la ley provincial.

Desde la firma destacaron que la normativa provincial permite desarrollar proyectos relacionados con el uso medicinal como veterinario del cannabis y al aprovechamiento industrial del cáñamo.

Por su parte, desde el Municipio de Guaymallén señalaron que la actividad podría generar nuevas oportunidades productivas y de inversión, especialmente en áreas rurales.

Con la incorporación de esta empresa, Mendoza suma un nuevo actor a una actividad que comenzó a desarrollarse en distintas provincias del país tras los cambios regulatorios impulsados en los últimos años para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial.