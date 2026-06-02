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Comenzó a operar la primera empresa de cannabis medicinal habilitada por el régimen provincial

Se trata de Wichan S.A.S., que quedó incorporada al registro local. La firma desarrollará actividades vinculadas al cannabis medicinal y al cáñamo industrial

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Funcionarios junto a representantes de la empresa de cannabis medicinal que ya funciona en Guaymallén. 

Funcionarios junto a representantes de la empresa de cannabis medicinal que ya funciona en Guaymallén. 

La primera empresa incorporada al régimen productivo de cannabis medicinal y cáñamo industrial de Mendoza comenzó oficialmente sus actividades. Se trata de Wichan S.A.S., que completó su inscripción en el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI), creado por la Ley 9.617.

El inicio de operaciones fue presentado este martes en Guaymallén con la participación del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y del intendente Marcos Calvente.

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La primera empresa incorporada en el r&eacute;gimen productivo de cannabis medicinal empez&oacute; funcionar en Guaymall&eacute;n.

La primera empresa incorporada en el régimen productivo de cannabis medicinal empezó funcionar en Guaymallén.

Qué regula la ley de cannabis medicinal en Mendoza

La Ley Provincial 9.617 creó el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial, una herramienta destinada a autorizar y fiscalizar las actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización de cannabis con fines medicinales, terapéuticos, paliativos del dolor e industriales.

Según informó el Gobierno provincial, el sistema contempla registros digitales para productores, profesionales, asociaciones y otros actores vinculados a la actividad. También prevé mecanismos de control y seguimiento sobre la producción.

Durante la presentación, Mema señaló que la Provincia avanza además en acuerdos con otras jurisdicciones y en la puesta en funcionamiento de un laboratorio destinado al control de calidad de los productos derivados del cannabis.

Nuevas oportunidades productivas en torno del cannabis medicinal

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Seg&uacute;n el Gobierno provincial, el sistema contempla registros digitales para productores, profesionales y asociaciones vinculadas al cultivo de cannabis medicinal.

Según el Gobierno provincial, el sistema contempla registros digitales para productores, profesionales y asociaciones vinculadas al cultivo de cannabis medicinal.

La habilitación de Wichan S.A.S. representa el primer ingreso formal de una empresa al régimen productivo creado por la ley provincial.

Desde la firma destacaron que la normativa provincial permite desarrollar proyectos relacionados con el uso medicinal como veterinario del cannabis y al aprovechamiento industrial del cáñamo.

Por su parte, desde el Municipio de Guaymallén señalaron que la actividad podría generar nuevas oportunidades productivas y de inversión, especialmente en áreas rurales.

Con la incorporación de esta empresa, Mendoza suma un nuevo actor a una actividad que comenzó a desarrollarse en distintas provincias del país tras los cambios regulatorios impulsados en los últimos años para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial.

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