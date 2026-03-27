El plan de Calvente para atraer emprendimientos de cannabis medicinal a Guaymallén

cannabis medicinal guaymallen marcos calvente El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, visitó Wichan SAS y Dr. Cultivo, dos emprendimientos de cannabis medicinal ubicados en el departamento. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Además, la ordenanza, publicada este viernes en el Boletín Oficial, garantiza a los pacientes un acceso seguro a tratamientos terapéuticos mediante la supervisión de un registro municipal coordinado con autoridades provinciales.

El intendente de Guaymallén le dio pista al cannabis medicinal: beneficios para productores

Los principales incentivos para los productores de cannabis medicinal radicados en Guaymallén serán:

Exención del "sellado" y de los derechos vinculados al trámite de habilitación municipal inicial (apertura o alta).

y de los derechos vinculados al trámite de (apertura o alta). Exención del derecho de inspección , cuando este sea exigible por la normativa tarifaria vigente al momento del trámite inicial.

, cuando este sea exigible por la normativa tarifaria vigente al momento del trámite inicial. Reconocimientos por Sustentabilidad: aquellos productores que demuestren de forma verificable el uso de producciones agroecológicas podrán obtener un beneficio de " sellos de sostenibilidad por nuevas economías".

por nuevas economías". Se implementa un área específica de acompañamiento y guía para los proyectos con asiento en Guaymallén , facilitando su navegación por los requisitos municipales.

para los proyectos con asiento en , facilitando su navegación por los requisitos municipales. Régimen simplificado: la normativa provincial y municipal busca ofrecer un esquema de trámites más ágil para las empresas del sector.

para las empresas del sector. Promoción en eventos: la municipalidad promueve la participación de los productores en eventos culturales locales para difundir sus prácticas productivas, incentivar la innovación y fortalecer la educación pública sobre el tema. cannabis medicinal dr cultivo guaymallen Incentivos al cannabis medicinal en Guaymallén. Foto: Dr. Cultivo

La ordenanza se fundamenta en la capacidad de la industria del cannabis de revitalizar y diversificar la economía local. En Guaymallén entienden que, fomentando la práctica, se pueden generar nuevos empleos en todas las etapas de la cadena de valor: el cultivo, la cosecha, el procesamiento, la industrialización y la comercialización.

Además, la apertura de nuevos mercados como el comercio de semillas y plantines también se presenta con un alto potencial de crecimiento; en tanto que, a la vez, la iniciativa garantiza que pacientes tengan un acceso seguro, controlado y de calidad al cannabis para fines terapéuticos y paliativos del dolor.

Por otra parte, la ordenanza promueve convenios con instituciones como el Instituto de Educación Superior (IES) de Corralitos y la Universidad Nacional de Cuyo para desarrollar programas de formación técnica y extensión universitaria.

cannabis medicinal dr cultivo Guaymallén publicó los incentivos para empresas de producción de cannabis medicinal. Foto: Dr. Cultivo

Finalmente, se impulsa la creación de una mesa sectorial para asegurar la transparencia en toda la cadena de valor del cannabis medicinal.