Inicio Política Cannabis medicinal
Ya hay dos

El plan de Calvente para atraer emprendimientos de cannabis medicinal a Guaymallén

El municipio de Marcos Calvente adhirió a la norma provincial sobre cannabis medicinal. En Guaymallén ya hay 2 empresas con proyección en el rubro

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
El cannabis medicinal como una industria con proyección.

El cannabis medicinal como una industria con proyección.

Foto: Dr. Cultivo

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, decretó la ordenanza municipal N° 10.357 que formalizó la adhesión del departamento a la norma provincial sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.

De esta manera, los emprendimientos que se instalen en Guaymallén accederán a incentivos que tienen como fin fomentar el desarrollo económico de la región, la investigación científica y la creación de nuevas fuentes de trabajo.

La norma establece beneficios para productores, como exenciones de tasas, y promueve prácticas de cultivo sostenibles y agroecológicas.

cannabis medicinal guaymallen marcos calvente
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, visitó Wichan SAS y Dr. Cultivo, dos emprendimientos de cannabis medicinal ubicados en el departamento.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, visitó Wichan SAS y Dr. Cultivo, dos emprendimientos de cannabis medicinal ubicados en el departamento.

Además, la ordenanza, publicada este viernes en el Boletín Oficial, garantiza a los pacientes un acceso seguro a tratamientos terapéuticos mediante la supervisión de un registro municipal coordinado con autoridades provinciales.

El intendente de Guaymallén le dio pista al cannabis medicinal: beneficios para productores

Los principales incentivos para los productores de cannabis medicinal radicados en Guaymallén serán:

  • Exención del "sellado" y de los derechos vinculados al trámite de habilitación municipal inicial (apertura o alta).
  • Exención del derecho de inspección, cuando este sea exigible por la normativa tarifaria vigente al momento del trámite inicial.
  • Reconocimientos por Sustentabilidad: aquellos productores que demuestren de forma verificable el uso de producciones agroecológicas podrán obtener un beneficio de "sellos de sostenibilidad por nuevas economías".
  • Se implementa un área específica de acompañamiento y guía para los proyectos con asiento en Guaymallén, facilitando su navegación por los requisitos municipales.
  • Régimen simplificado: la normativa provincial y municipal busca ofrecer un esquema de trámites más ágil para las empresas del sector.
  • Promoción en eventos: la municipalidad promueve la participación de los productores en eventos culturales locales para difundir sus prácticas productivas, incentivar la innovación y fortalecer la educación pública sobre el tema.
    cannabis medicinal dr cultivo guaymallen
    Incentivos al cannabis medicinal en Guaymallén.

    Incentivos al cannabis medicinal en Guaymallén.

La ordenanza se fundamenta en la capacidad de la industria del cannabis de revitalizar y diversificar la economía local. En Guaymallén entienden que, fomentando la práctica, se pueden generar nuevos empleos en todas las etapas de la cadena de valor: el cultivo, la cosecha, el procesamiento, la industrialización y la comercialización.

Además, la apertura de nuevos mercados como el comercio de semillas y plantines también se presenta con un alto potencial de crecimiento; en tanto que, a la vez, la iniciativa garantiza que pacientes tengan un acceso seguro, controlado y de calidad al cannabis para fines terapéuticos y paliativos del dolor.

Por otra parte, la ordenanza promueve convenios con instituciones como el Instituto de Educación Superior (IES) de Corralitos y la Universidad Nacional de Cuyo para desarrollar programas de formación técnica y extensión universitaria.

cannabis medicinal dr cultivo
Guaymallén publicó los incentivos para empresas de producción de cannabis medicinal.

Guaymallén publicó los incentivos para empresas de producción de cannabis medicinal.

Finalmente, se impulsa la creación de una mesa sectorial para asegurar la transparencia en toda la cadena de valor del cannabis medicinal.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar