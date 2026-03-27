El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, decretó la ordenanza municipal N° 10.357 que formalizó la adhesión del departamento a la norma provincial sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.
El plan de Calvente para atraer emprendimientos de cannabis medicinal a Guaymallén
El municipio de Marcos Calvente adhirió a la norma provincial sobre cannabis medicinal. En Guaymallén ya hay 2 empresas con proyección en el rubro
De esta manera, los emprendimientos que se instalen en Guaymallén accederán a incentivos que tienen como fin fomentar el desarrollo económico de la región, la investigación científica y la creación de nuevas fuentes de trabajo.
La norma establece beneficios para productores, como exenciones de tasas, y promueve prácticas de cultivo sostenibles y agroecológicas.
Además, la ordenanza, publicada este viernes en el Boletín Oficial, garantiza a los pacientes un acceso seguro a tratamientos terapéuticos mediante la supervisión de un registro municipal coordinado con autoridades provinciales.
El intendente de Guaymallén le dio pista al cannabis medicinal: beneficios para productores
Los principales incentivos para los productores de cannabis medicinal radicados en Guaymallén serán:
- Exención del "sellado" y de los derechos vinculados al trámite de habilitación municipal inicial (apertura o alta).
- Exención del derecho de inspección, cuando este sea exigible por la normativa tarifaria vigente al momento del trámite inicial.
- Reconocimientos por Sustentabilidad: aquellos productores que demuestren de forma verificable el uso de producciones agroecológicas podrán obtener un beneficio de "sellos de sostenibilidad por nuevas economías".
- Se implementa un área específica de acompañamiento y guía para los proyectos con asiento en Guaymallén, facilitando su navegación por los requisitos municipales.
- Régimen simplificado: la normativa provincial y municipal busca ofrecer un esquema de trámites más ágil para las empresas del sector.
- Promoción en eventos: la municipalidad promueve la participación de los productores en eventos culturales locales para difundir sus prácticas productivas, incentivar la innovación y fortalecer la educación pública sobre el tema.
La ordenanza se fundamenta en la capacidad de la industria del cannabis de revitalizar y diversificar la economía local. En Guaymallén entienden que, fomentando la práctica, se pueden generar nuevos empleos en todas las etapas de la cadena de valor: el cultivo, la cosecha, el procesamiento, la industrialización y la comercialización.
Además, la apertura de nuevos mercados como el comercio de semillas y plantines también se presenta con un alto potencial de crecimiento; en tanto que, a la vez, la iniciativa garantiza que pacientes tengan un acceso seguro, controlado y de calidad al cannabis para fines terapéuticos y paliativos del dolor.
Por otra parte, la ordenanza promueve convenios con instituciones como el Instituto de Educación Superior (IES) de Corralitos y la Universidad Nacional de Cuyo para desarrollar programas de formación técnica y extensión universitaria.
Finalmente, se impulsa la creación de una mesa sectorial para asegurar la transparencia en toda la cadena de valor del cannabis medicinal.