La denuncia contra Andrés Lombardi no fue ratificada y el diputado expresó: "Mi nombre está limpio"

Janina Ortiz edit 2.jpg La suspendida Janina Ortiz. Una dirigente del PRO pretende ocupar su lugar. Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Lombardi consideró un error político y jurídico la denuncia

Andrés Peti Lombardi, cuestionó con dureza este jueves la acusación presentada en su contra, luego de que la propia denunciante no ratificara la presentación ante la Justicia, situación que debería dejar sin efecto la acusación.

Desde la Presidencia de la Cámara, Lombardi remarcó que “mi nombre está y seguirá limpio, no sólo porque fue un error político y jurídico, sino también porque todas las actuaciones vinculadas con la situación de la diputada suspendida Janina Ortiz fueron realizadas en cumplimiento de decisiones institucionales votadas por más de los dos tercios del cuerpo legislativo”.

Luego, el legislador aseguró que “la suspensión de Janina Ortiz no fue una decisión individual mía, sino una resolución votada por más de los dos tercios de la Cámara de Diputados en función de causas judiciales gravísimas que todavía siguen en trámite”, expresó.

Recordó además que hace más de dos años la Cámara de Diputados resolvió suspender a la legisladora por inhabilidad moral, mediante una amplia mayoría legislativa y en el marco de las investigaciones judiciales en curso.

camara de diputados de mendoza La sesión de la Cámara de Diputados que rechazó la denuncia contra Andrés Lombardi. Foto: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados rechazó la denuncia

Para cerrar, Lombardi hizo hincapié en “agradecerles a todos los diputados del cuerpo, más allá del color político, que ayer (por el miércoles) avalaron con su voto el acompañamiento al rechazo de la denuncia penal formulada en mi contra y ratificaron que se trata de una resolución de todo el cuerpo”.

Durante esa sesión de tablas, la Cámara de Diputados, rechazó "la denuncia penal formulada por la ciudadana María Belén Castillo, contra el presidente de la Cámara baja Andrés Lombardi, vinculada con la situación de la banca de la diputada suspendida Janina Ortiz. Sobre esta última mujer la Justicia la investiga por coacciones, y la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, por presunto fraude a la administración pública".

La resolución aprobada recordó que la decisión de suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral “emana de una decisión soberana adoptada de forma reglamentaria por este Honorable Cuerpo”.

Lucas Ilardo del Bloque Fuerza Patria, afirmó que “es vergonzoso que el presidente de la Cámara de Diputados haya recibido una denuncia por una decisión que tomó toda la Cámara. Esa decisión la tomó todo el cuerpo de manera soberana”. Sumó que esta denuncia “no solo viola nuestra Constitución, sino los principios democráticos de los poderes”.

De igual modo afirmó que “yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo, pero es improcedente esa denuncia porque el presidente no decide sobre lo que se hace aquí en el recinto, sino todos los miembros de ella”, y agregó que “en todo caso, la denuncia debió realizarse contra toda la Cámara”.