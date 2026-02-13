Si ves moscas en las paredes o ventanas de tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

En este sentido, no es algo negativo, si no que es una advertencia de que la energía está intentando circular y encontrar una salida. Es por eso, que desde esta mirada, la presencia de moscas, las mensajeras del cambio, puede indicar que es un buen momento para:

Ordenar y tirar lo que ya no sirve

Abrir ventanas y dejar entrar aire y luz

Hacer una limpieza energética con sahumerios o plantas

Qué significa que una mosca ronde tu casa

_moscas en ventana (2) Las moscas son una plaga muy común.

La naturaleza, en cambio, ofrece una lectura más concreta y menos simbólica, ya que las moscas aparecen donde hay olores imperceptibles para los humanos, restos orgánicos, humedad o descomposición y basura, desagües o comida mal cerrada.

Las moscas transportan bacterias pueden contaminar superficies e indican un problema de higiene o ventilación. Por eso, cuando son muchas o persistentes, la naturaleza lo toma como una advertencia clara: algo no está del todo bien en el ambiente.

Así que, si tienes estos insectos en tu casa, la interpretación correcta depende de la cantidad de moscas, de la frecuencia con la que aparecen y el estado general de la casa. Una o dos moscas ocasionales pueden simbolizar cambio. Muchas moscas todos los días, no.