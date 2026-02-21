La ciencia lo hizo otra vez: científicos españoles crean cucarachas fluorescentes que brillan en la oscuridad

cucaracha en casa Este avance de la ciencia permitirá conocer en profundidad la reproducción y propagación de las cucarachas.

El reto no era sencillo: la extrema dureza de los huevos de las cucarachas había hecho que, hasta hace poco, fuera prácticamente imposible modificar su ADN de forma exitosa. Sin embargo, mediante el uso de la tecnología DIPA-CRISPR, los científicos consiguieron insertar un gen de fluorescencia de manera estable y, lo más importante, heredable.

Entonces, al manipular un gen clave para el desarrollo llamado distal-less y fusionarlo con una proteína de brillo rojo, la ciencia logró que aproximadamente el 30% de las hembras tratadas dieran a luz embriones que se iluminan bajo el microscopio.

El objetivo detrás de estas cucarachas genéticamente modificadas es facilitar el estudio de los procesos biológicos de una de las plagas más resistentes. Al tener el sistema nervioso y las extremidades iluminadas, los científicos pueden observar en tiempo real cómo se forman estos tejidos sin recurrir a métodos invasivos o costosos.

ciencia cucarachas El método empleado para modificar genéticamente a una cucaracha.

Entender la genética reproductiva de las cucarachas es el primer paso para diseñar estrategias de control mucho más precisas y respetuosas con el medio ambiente. Al ser una especie con una posición evolutiva básica, los conocimientos adquiridos pueden aplicarse pronto a otros insectos.