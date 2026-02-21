La ciencia lo hizo otra vez: científicos españoles crean cucarachas fluorescentes que brillan en la oscuridad

El terror de millones de personas se ha potenciado por un trabajo científico: la ciencia encontró la forma de crear cucarachas fluorescentes. Estos insectos, los cuales generan rechazo en cualquier individuo, brillarán en la oscuridad. ¿El motivo? Estudiar el proceso de reproducción para ponerle fin a la plaga de Blattodea a largo plazo.
Si una cucaracha normal te genera miedo, no querrás conocer a estos insectos fluorescentes
Imaginá abrir la alacena en plena noche y, en lugar de una mancha marrón que escapa veloz, encontrarte con pequeños destellos rojos que brillan en la oscuridad. O bien levantarte a la madrugada para ir al baño y visualizar una cucaracha que ilumina el cuarto de aseo. Aunque esto parezca una escena de ciencia ficción, es en realidad un avance científico de vanguardia.
Un equipo de investigadores españoles ha logrado, por primera vez, editar genéticamente ejemplares de la especie Blattella germanica para que sus crías emitan una luz roja distintiva. Este logro ha sido liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE), un centro donde colaboran la Universidad Pompeu Fabra y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El reto no era sencillo: la extrema dureza de los huevos de las cucarachas había hecho que, hasta hace poco, fuera prácticamente imposible modificar su ADN de forma exitosa. Sin embargo, mediante el uso de la tecnología DIPA-CRISPR, los científicos consiguieron insertar un gen de fluorescencia de manera estable y, lo más importante, heredable.
Entonces, al manipular un gen clave para el desarrollo llamado distal-less y fusionarlo con una proteína de brillo rojo, la ciencia logró que aproximadamente el 30% de las hembras tratadas dieran a luz embriones que se iluminan bajo el microscopio.
El objetivo detrás de estas cucarachas genéticamente modificadas es facilitar el estudio de los procesos biológicos de una de las plagas más resistentes. Al tener el sistema nervioso y las extremidades iluminadas, los científicos pueden observar en tiempo real cómo se forman estos tejidos sin recurrir a métodos invasivos o costosos.
Entender la genética reproductiva de las cucarachas es el primer paso para diseñar estrategias de control mucho más precisas y respetuosas con el medio ambiente. Al ser una especie con una posición evolutiva básica, los conocimientos adquiridos pueden aplicarse pronto a otros insectos.