La enredadera que muchos tienen en el jardín de casa y puede bajar la temperatura sin gastar luz

parra Una enredadera usada en arquitectura bioclimática está ganando espacio en los jardines y casas argentinas.

La planta que refresca tu casa como un aire acondicionado natural

La uva japonesa genera un efecto natural pero efectivo en cualquier casa porque forma una capa de hojas que da sombra, evita que el sol caliente directamente el revoque o ladrillo, disminuye la radiación que ingresa a los ambientes y favorece la evaporación natural, lo que ayuda a enfriar el entorno.

El resultado es una baja térmica en el interior, especialmente en habitaciones orientadas al oeste o norte, donde el sol pega más fuerte durante la tarde. Pues a diferencia de ventiladores o equipos split, esta solución no necesita energía. Una vez que la planta se desarrolla y cubre la superficie deseada, el beneficio es constante durante los meses cálidos.

Además, tenerla en casa reduce el uso de electricidad, aporta privacidad en tu jardín, embellece fachadas y patios además de mejorar el microclima del entorno. En barrios urbanos, donde el cemento acumula calor, sumar vegetación de este tipo en muros exteriores puede marcar una diferencia real.

parra de uva japonesa Si buscás bajar el calor de tu casa sin depender solo del aire acondicionado, la enredadera de uva japonesa puede ser una de las soluciones.

Si no la tienes y deseas plantarla, debes saber que es resistente y de rápido crecimiento, pero conviene considerar algunos puntos:

Necesita estructura o pared donde trepar.

Requiere poda anual para controlar su expansión.

En otoño pierde hojas, algo a tener en cuenta para limpieza.

Plantada en el lugar correcto, puede transformarse en una aliada clave contra el calor intenso que caracterizan a los veranos argentinos.